FCIAC Girls Basketball Semifinals – Trumbull 51, Stamford 44 (box score)

Stamford 3-9-14-18 44
Trumbull 17-6-13-15 51
Stamford: Andrea O’Connor 6 1-1 13, Megan Landsiedel 2 0-0 4, Jessica Nelson 3 2-7 8, Kelly Jagodzinski 0 0-0 0, Claudia Moses 0 1-4 1, Dina Marone 0 0-0 0, Brooke Kelly 5 4-4 18. Totals 16 8-16 44
Trumbull: Meghan Lesko 0 0-0 0, Kelly O’Leary 0 1-2 1, Krystina Schueler 2 3-4 7, Aisling Maguire 1 0-0 2, Julie Keckler 2 6-9 11, Cassi Barbato 3 4-6 11, Gianna Ghitsa 0 0-0 0, Allie Palmieri 2 2-2 7, Brady Lynch 6 0-0 12. Totals 16 16-23 51
3-pointers: Stamford – Kelly 4; Trumbull – Keckler, Barbato, Palmieri