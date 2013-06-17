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FCIAC Girls Basketball Semifinals – Trumbull 51, Stamford 44 (box score)

Posted by FCIAC on February 20, 2018 in All Highlights, Basketball News, Girls Basketball, Highlights, News, Tournaments ·

Stamford 3-9-14-18 44

Trumbull 17-6-13-15 51

Stamford: Andrea O’Connor 6 1-1 13, Megan Landsiedel 2 0-0 4, Jessica Nelson 3 2-7 8, Kelly Jagodzinski 0 0-0 0, Claudia Moses 0 1-4 1, Dina Marone 0 0-0 0, Brooke Kelly 5 4-4 18. Totals 16 8-16 44

Trumbull: Meghan Lesko 0 0-0 0, Kelly O’Leary 0 1-2 1, Krystina Schueler 2 3-4 7, Aisling Maguire 1 0-0 2, Julie Keckler 2 6-9 11, Cassi Barbato 3 4-6 11, Gianna Ghitsa 0 0-0 0, Allie Palmieri 2 2-2 7, Brady Lynch 6 0-0 12. Totals 16 16-23 51

3-pointers: Stamford – Kelly 4; Trumbull – Keckler, Barbato, Palmieri

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