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FCIAC Boys Basketball Championship – Danbury 75, Trumbull 57

Posted by FCIAC on March 1, 2018 in All Highlights, Basketball News, Boys Basketball, FCIAC, Highlights, News, Tournaments ·

Trumbull 10-7-23-7 57

Danbury 19-15-19-22 75

Trumbull: Mileeq Green 1 1-1 3, Chris Brown 6 4-4 16, Timmond Williams 7 7-8 23, Evan Gutowski 1 0-0 2, Quentar Taylor 1 1-2 4, Jack Therriault 1 0-0 2, John Paul Fromageot 1 0-0 2, Cape Holden 0 0-0 0, Isaiah Johnson 0 3-4 3, Andrew Cutler 0 2-2 2. Totals 18 16-21 57

Danbury: Diante Vines 1 0-2 3, Denali Burton 10 4-6 24, Jordan Brown 12 2-4 27, Keyon Moore 0 0-0 0, Javon Hernandez 3 4-5 11, Cameron Snow 4 0-0 10, Lawrens Buissereth 0 0-0 0, Connor Goodwin 0 0-0 0, Taylor Heady 0 0-0 0, Arnold Peralta 0 0-0 0, Solomon James 0 0-0 0. Totals 30 10-17 75

3-pointers: Trumbull – Williams 2, Taylor; Danbury – Snow 2, Vines, Brown, Hernandez

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