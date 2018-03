Darien 2-0-0-1 3

NDWH 0-1-1-0 2

Darien: Will Dickson 2 assists; Will Culliton 1 goal; James Gregory 1 goal; Connor McCarthy 1 goal; Bennett McDermott 1 assist; Max Sharp 1 assist; Fin Batson 1 assist; Will Johnston 1 assist

NDWH: Michael Ansaldo 1 goal; Ian Hayden 1 goal; Kevin Millea 1 assist; Devin Napoli 1 assist

Goalies

D – Henri Pfeifle 39 saves

NDWH – Nick Piselli 5 saves; Brendan Crowley 21 saves

Shots

D – 29; NDWH – 41