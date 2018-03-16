2018 All-FCIAC Girls Basketball Awards

First Team
Olivia Parisi – Fairfield Warde
Elle Fair – Staples
Julie Keckler – Trumbull
Ashley Wilson – Norwalk
Caroline Curnal – Ridgefield
Claire Gulbin – Wilton
Katie Ramsay – Darien
Brooke Kelly – Stamford
Coach of the Year
Steve Tobitsch – Trumbull
Second Team
Andrea O’Connor – Stamford
Arianna Gerig – Staples
Aisling Maguire – Trumbull
Susana Almeida – Danbury
Christine Fiore – Darien
Kim Kockenmeister – Greenwich
Iyanna Lops – Trinity
Bridget Paulmann – Fairfield Ludlowe
Third Team
Sanaa Boyd – Norwalk
Caitlyn Scott – Trinity
Allie Palmieri – Trumbull
Caroline Sweeny – Wilton
Emma Elrod – St. Joseph
Caroline Aufiero – Fairfield Warde
Ty’Lynn Ith – Danbury
Kate Wagner – Ridgefield
Honorable Mention
Brien McMahon – Tatiana Arias and Aija Andrews
Central – Sydney Coleman and Jayda Edmonds
Danbury – Tanisha Cunningham and Emily Grenier
Fairfield Ludlowe – Bridget O’Leary and Erin O’Leary
Fairfield Warde – Catherine Allison and Kristina Krasniqi
Norwalk – Carsyn Langhorne and Ajsa Vega
New Canaan – Jane Charlton and Maeve Selvaggi
Ridgefield – Megan Klosowski
St. Joseph – Tessie Hynes and Elena Ball
Stamford – Megan Landsiedel and Kelly Jagodzinski
Staples – Nicole Dienst
Trumbull – Cassi Barbato
Westhill – Maddie Bautista and Samantha John-Folkes
Wilton – Elizabeth Breslin and Lauren Robertson