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Latest Scores

    |     CIAC Div. I Boys Ice Hockey Semifinals – Fairfield Prep 4, Ridgefield 1     |     CIAC Div. I Boys Ice Hockey Semifinals – Greenwich 3, Xavier 2 (OT) – box score     |     CIAC Div. I Boys Basketball Quarterfinals – Notre Dame-Fairfield 76, Danbury 70 (OT)     |     CIAC Div. II Boys Basketball Quarterfinals – Amity 73, Stamford 49     |     CIAC Div. II Boys Basketball Quarterfinals – Newtown 57, Wilton 54 (OT)     |     Div. I Boys Basketball, Second Round – Danbury 77, Trinity Catholic 69     |     CHSGCA Girls Ice Hockey State Semifinals – Darien 3, New Canaan 1     |     Div. I Boys Ice Hockey, First Round – Ridgefield 6, Fairfield 0     |     Div. I Boys Ice Hockey, First Round – Hamden 2, New Canaan 1 (3 OT)     |     Div. III Boys Ice Hockey Quarterfinals – Staples 7, Newington 3     |     Div. II Boys Basketball, Second Round – Wilton 63, Bristol Central 56     |     Div. II Boys Basketball, Second Round – Immaculate 71, Warde 58     |     Div. II Boys Basketball, Second Round – Wethersfield 68, Bridgeport Central 64     |     Div. I Boys Basketball, Second Round – Wilbur Cross 67, Trumbull 65     |     Div. I Boys Basketball, Second Round – Hamden 81, Ridgefield 69     |     Class LL Girls Basketball Semifinals – Mercy 62, Trumbull 46     |     Updated CHSGHA State Girls Ice Hockey Tournament scoreboard and schedule     |     State Hoops and Hockey scoreboard, box scores for March 8-9     |     Div. I Boys Ice Hockey, First Round – Darien 3, Notre Dame-West Haven 2 (OT)     |     FCIAC’s state playoff basketball and hockey scoreboard and box scores for March 5-6

2018 All-FCIAC Girls Basketball Awards

Posted by FCIAC on March 16, 2018 in All FCIAC, Awards, Awards, Basketball News, News ·

First Team

Olivia Parisi – Fairfield Warde

Elle Fair – Staples

Julie Keckler – Trumbull

Ashley Wilson – Norwalk

Caroline Curnal – Ridgefield

Claire Gulbin – Wilton

Katie Ramsay – Darien

Brooke Kelly – Stamford

Coach of the Year

Steve Tobitsch – Trumbull

Second Team

Andrea O’Connor – Stamford

Arianna Gerig – Staples

Aisling Maguire – Trumbull

Susana Almeida – Danbury

Christine Fiore – Darien

Kim Kockenmeister – Greenwich

Iyanna Lops – Trinity

Bridget Paulmann – Fairfield Ludlowe

Third Team

Sanaa Boyd – Norwalk

Caitlyn Scott – Trinity

Allie Palmieri – Trumbull

Caroline Sweeny – Wilton

Emma Elrod – St. Joseph

Caroline Aufiero – Fairfield Warde

Ty’Lynn Ith – Danbury

Kate Wagner – Ridgefield

Honorable Mention

Brien McMahon – Tatiana Arias and Aija Andrews

Central – Sydney Coleman and Jayda Edmonds

Danbury – Tanisha Cunningham and Emily Grenier

Fairfield Ludlowe – Bridget O’Leary and Erin O’Leary

Fairfield Warde – Catherine Allison and Kristina Krasniqi

Norwalk – Carsyn Langhorne and Ajsa Vega

New Canaan – Jane Charlton and Maeve Selvaggi

Ridgefield – Megan Klosowski

St. Joseph – Tessie Hynes and Elena Ball

Stamford – Megan Landsiedel and Kelly Jagodzinski

Staples – Nicole Dienst

Trumbull – Cassi Barbato

Westhill – Maddie Bautista and Samantha John-Folkes

Wilton – Elizabeth Breslin and Lauren Robertson

 

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