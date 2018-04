Sheehan 0-0-0-0-0-1-0-1 2 runs, 4 hits, 1 error

Warde 0-1-0-0-0-0-0-0 1 run, 8 hits, 0 errors

Batteries

Sheehan – WP, Erin Dignello, Catcher ┬áCarolyn Bizl

Warde – LP, Olivia Vadas, Catcher ┬áKatie Goodchild

Highlights

Warde – Olivia Vadas struck out 18; Sophie Sancho went 3-for-4; Katie Goodchild went 2-for-3

Sheehan – Erin Dignello struck out 11; Carolyn Bizl drove in the winning run