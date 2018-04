FCIAC Baseball, Softball scoreboard, stats for April 5

Baseball

New Canaan 4, New Fairfield 3

NF 0-1-1-0-1-0-0 3 runs, 2 hits

NC 0-2-0-0-0-2-x 4 runs, 4 hits

New Canaan

Patrick Metzger 4,2 IP, 1 H, 3 R, 0 ER, 3 BB, 8 K

Frank Ramppen W, 2.1 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 3 K

Grant Morse – 2-run home run in bottom 6th

Kyle deMayo – single, walk, 2 runs

Darien 1, NFA 0

NFA 0-0-0-0-0-0-0 0 runs, 1 hit

Darien 0-0-0-0-1-0-x 1 run, 4 hits

Darien

Justin Jordan, W, 5 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 6 K

Henry Williams S, 2 IP, 0 H, 0 BB, 3 K

Jordan – Double, Walk

Williams – Single, RBI

Norwalk 3, Bethel 2

Bethel 0-0-0-0-2-0-0 2 runs, 8 hits

Norwalk 0-0-1-0-2-0-x 3 runs, 6 hits

Norwalk

Joey Benincaso W, 5 IP, 7 H, 2 R, 2 ER , 0 BB, 5 K

Scott Whalen S, 2 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 2 K

Marco Montiero – 2-for-3, double, 2 RBIs

Brendan Evardsen – 1-for-1, 2 BBs, 1 run, 1 RBI

Ridgefield 6, Ludlowe 4

Ridgefield 0-0-2-0-1-0-3 6 runs, 12 hits

Ludlowe 0-2-0-0-0-0-2 4 runs, 9 hits

Ridgefield

Matt Restivio 3-for-4, 2 runs

Pete Columbia 2-for-3, double, walk, 2 runs, 2 RBIs

Sean Livingston 3 hits, walk

Ludlowe

Vince Camera – 2-for-4, triple, 1 run

Derek Tallman – 2-for-4, 1 RBI

Brien McMahon 11, Career 0

Career 0-0-0-0-0-0-0 0 runs, 2 hits

McMahon 4-0-0-0-3-4-x 11 runs, 7 hits

Brien McMahon

Korey Morton W, 7 IP, 2 H, 0 R, 2 BB, 8 K

Anthony Socci – HR, BB, 3 runs, 1 RBI

Jack Fitzpatrick – 2-for-4, triple, 2 runs, 3 RBIs

Cooper Grillo – double, 2 runs, 2 RBIs

Trinity Catholic 7, Platt Tech 4

Trinity Catholic

Zach Hurd – W, 6 IP, 9 K

John Petrizzi – Save

Petrizzi, Cole Imbrogno, and Sam Pensiero – 2 hits each

St. Joseph 13, Hamden 2 (5 innings)

St Joseph 4-1-0-6-2 13 runs, 13 hits

Hamden 1-0-1-0-0 2 runs, 4 hits

Batteries

SJ – Ben Talbot Win (1-0); Hadyn Gourley(5) and Aaron Kirby

H – Mike Ferrett Loss (0-1), Henry Bielen(4); Jake Michaud(5) and Ron Desroches

2B: (SJ) Jake DeLeo, Owen Horne, Aaron Kirby; (Hamden) Jake Michaud

3B: (SJ) Charlie Pagiarini; (Hamden) Jake Pisano

HR: (SJ) Charlie Pagliarini

Highlights:(SJ) Charlie Pagliarini had a home run, triple and 6 RBI. Jimmy Evans had 3 hits with 2 RBI. Owen Horne and Luke Kirby had 2 hits apiece.

(Hamden) Jake Pisano had an RBI Triple

Wilton 3, Weston 0

Softball

Stamford 6, New Canaan 3

New Canaan 1-0-1-0-1-0-0 3 runs, 7 hits, 4 errors

Stamford 0-0-3-1-0-2-x 6 runs, 6 hits, 3 errors

Pitching

W – Schwartz (1-0)

L – Kane (0-1)

S – Saunders (1)

HR: Kane (NC), Saunders (S)

New Canaan

Kane – 2-for-4

Kaitlyn Fico – 2-for-4

Kara Fahey, Emma Shullman, Mikaylah Vindas – 1 hit each

Stamford

Kim Saunders – 2-for-3, HR, 2 runs, 1 RBI

Abby Hogan – single, walk, 2 RBIs

Brycelin Stalteri – single, 2 runs

Sheehan 2, Ludlowe 1

Greenwich 13, Bethel 5

Newtown 6, Norwalk 5