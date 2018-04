Warde 3-3-2-2 10

Ludlowe 2-3-2-4 11

Warde: Jack McKenna 4g; Blake Epstein 3g; Witt Badger 1g; Sam Palmer 1g; Ted Orben 1g

Ludlowe: Oliver Lay 4g, 2a; Quinn Thompson 4g; Aidan Wykoff 1g, 2a; Alex Berg 1g; Austin Russell 1g

The Falcons keep the Sticks for Soldiers Cup