FCIAC lacrosse, volleyball and baseball scoreboard, box scores for Friday, April 6

Below is the lacrosse, baseball and volleyball scoreboard for Friday, April 6. Statistics are included when provided.

Boys Lacrosse

Darien 14, Torrey Pines, Cal., 4

Torrey Pines 2-0-1-1 4

Darien 4-3-2-5 14

Torrey Pines: Marco Napolitano 1g; Evan Egan 1g; Shayne Grant 1g; Spencer Grant 1g

Darien: Hudson Pokorny 4g, 2a; Brian Minicus 4g, 1a; Logan McGovern 2g, 4a; Blake Sommi 1g; Tanner Strub 1g; Jackson Peters 1g; Henri Pfeifle 1g

Goalies

TP – Makail Fraboni 8 saves

D – Sean Collins 8 saves

Baseball

Darien 5, New Fairfield 3

New Fairfield 0-0-0-1-2-0-0 3 runs, 5 hits

Darien 0-2-0-2-1-0-x 5 runs, 7 hits

Darien

James Louis W, 4 IP, 4 H, 3 R, 2 ER, 1 BB, 3 K

Jackson Vaught S, 3 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 2 K

Max Gasvoda – HR

Arthur Xanthos – 2-for-3, 2B, 3 RBIs

Justin Van de Graaf – 2-for-3, 2B, 2 runs

Harry Rayhill – 2B, 1 run

Newtown 6, Warde 3

Newtown 3-0-0-0-3-0-0 6 runs, 8 hits

Warde 1-0-1-0-0-1-0 3 runs, 6 hits

Warde

Alex Steele 2-for-3, BB, 1 run, 1 RBI

Chris Saladin – 2B

Kevin Sienkiewicz – 1B, BB, 1 run

Stamford 5, Trinity Catholic 0

Stamford 0-0-3-1-0-1-0 5 runs, 7 hits

Trinity 0-0-0-0-0-0-0 0 runs, 3 hits

Stamford

Tiplady W, 6 IP, 3 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 7 K

Wirz 1 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 2 K

Collazo – 3-for-4, 2 runs

Raimondi – 1-for-3, 3B, BB, 3 RBIs

Kydes – 2B, BB, 1 run

Trinity

Morse, Z. Hurd, and D. Broncati each had a single

Fairfield Prep 5, Greenwich 1

Boys Volleyball

Trumbull 3, New Canaan 1

23-25, 25-16, 25-17, 25-17

Trumbull Highlights

Nick Johnson – 23 digs, 1 kill and 1 ace

Andrew Menjivar – 44 assists, 8 digs, 3 kills, 2 blocks and 5 aces

Rob Rufino – 14 kills and 2 blocks

Matt Yellen – 8 kills, 3 blocks and 11 digs

New Canaan Highlights

Cam Nelson – 14 kills and 7 digs

Zach Fishman – 5 kills and 3 digs

Jon Hall – 3 blocks and 1 kill

Staples 3, Ludlowe 0

25-6, 25-6, 25-7

Staples Highlights

Luke Press – 8 kills, 3 aces

Stedman van Arsdale – 5 kills

Sam Greenberg – 2 aces, 7 digs

Darien 3, Westhill 0

25-8, 25-6, 25-5

Darien Highlights

Tyler Herget – 6 aces, 11 points, 9 kills, 3 blocks

Jackson Roberson – 5 aces, 17 points, 4 kills, 1 block

Jackson Leone – 6 aces, 17 points, 14 assists

Piers Roofthooft – 1 ace, 11 points, 5 kills, 2 assists

Greenwich 3, St. Joseph 0

25-22, 25-22, 25-20

Greenwich Highlights

Nick Bueti – 12 points, 7 aces, 1 kill, 2 blocks

Jack Doss – 8 points, 1 ace, 11 kills

Manuel Ortiz – 4 points, 2 kills, 30 assists

St. Joseph Highlights

Andre Huang – 7 kills

Bob Sullivan – 6 kills

Dan Matyszczyk – 16 assists

Warde 3, Stamford 0

25-10, 25-11, 25-11

Warde Highlights

Luke Adelstein – 8 kills, 7 aces, 2 blocks

Eli Feay – 4 kills, 1 block

Luke Connor – 3 kills, 2 aces, 10 assists

Stamford Highlights

James Pease 0 4 kills, 4 blocks

Gerson Mendez played well defensively for the Black Knights

Ridgefield 3, Danbury 1

25-18, 19-25, 25-20, 25-21

Danbury Highlights

Kayque Jorge – 22 kills, 10 digs, 1 block

Bryan Guerra – 15 digs, 14 service points

Joe Sigillo – 42 assists, 4 aces, 18 service points