Warde 6-0-0-1-1-0-1 9 runs, 12 hits, 1 error

Norwalk 0-0-0-0-3-1-0 4 runs, 3 hits, 3 errors

Warde Highlights

Zach McKay – 1B, BB, SF, 2 runs, 3 RBIs

Mason McKay – 3B, 2 runs, 1 RBI

Ryan Donnelly – 2-for-3, 2B, BB, 1 RBI

Christian Hardiman – 2-for-4, 2B, 1 run, 1 RBI

Norwalk Highlights

Kyle Gordon – HR, 1 run, 3 RBIs

Gavin Kee and Scott Whalen each doubled and scored a run