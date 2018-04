FCIAC Lacrosse Scoreboard and Box Scores for Tuesday, April 10

Below is the boys and girls lacrosse scoreboard for Tuesday, April 10. Statistics are included when provided.

Boys Lacrosse

New Canaan 11, Wilton 10

New Canaan 1-3-4-3 11

Wilton 4-4-1-1 10

New Canaan: Quintin O’Connell 3g; Mac Deane 2g; Liam Griffiths 2g; Owen Shin 1g; Zach Miller 1g; Ted Manges 1g

Wilton: Brian Calabrese 4g; Dean DiNanno 2g; Joe Murtha 1g, 1a; Connor Drake 1g; Nolan Quinn 1g; Alex Acosta-Rua 1g

Ridgefield 13, Greenwich 8

Greenwich 2-3-2-1 8

Ridgefield 1-4-5-3 13

Greenwich: Lance Large 2g; Jack Feda 2g, 1a; Leo Johnson 2g, 2a; Matt Baugher 1g; Matt Davey 1g

Ridgefield: Reid Kagan 5g, 1a; Dawson Muller 3g, 1a; Wes Carpenter 3g, 1a; James Isaacson 2g, 1a; Noah Gels 4a

Goalies

G – Connor Santry 9 saves

R – Dan Parson 13 saves

Darien 17, Ludlowe 2

Ludlowe 1-0-1-0 2

Darien 6-6-5-0 17

Ludlowe: A. Wycoff 1g; Q. Thompson 1g

Darien: Logan McGovern 6g, 2a; Brian Minicus 6a; Blake Sommi 3g, 1a; Hudson Pokorny 1g, 2a; Jack Joyce 2g; Jackson Peters 1; Ryan Darby 1g; Charlie Walsh 1g; Michael Minicus 1g; Tanner Strub 1g

Goalies

D – Sean Collins 3 saves; and Andrew Demopoulos 5 saves

L – Carter Leibrock 12 saves

St. Joseph 17, Norwalk 4

Staples 10, Warde 5

Trumbull 15, Stamford 2

Danbury 7, Brien McMahon 4

Girls Lacrosse

New Canaan 18, Norwalk 2

Norwalk 2-0 2

New Canaan 12-6 18

Norwalk: Lily L’Archevesque 1g; Sophie Theodoridis 1g; Naeva Rene 1a; Cecilia Cylne 1a

New Canaan: Braeden Dial 2g, 6a; Lauren Bisceglia 3g, 2a; Karlie Bucci 3g, 1a; Cece Cronin 1g, 1a; Olivia Cosco 1g, 1a; McKenna Harden 1g, 1a; Campbell Connors 1g, 1a; Lauren Canet 1g; Katelyn Sparks 1g; Liza Cuoco 1g; Julia Ozimek 1g; Liz DeMarino 1g; Kearney McKiernan 1g; Brooke Deane 1a

Goalies

N – Michelle Lazaro 2 saves

NC – Caroline O’Dea 2 saves, and Cameron Blair 2 saves

Greenwich 16, Warde 6

Greenwich: Genevieve DeWinter 4g; Grace Fahey 4g; Paige Finneran 4g; Maggie O’Gorman 2g; Sailor Jiranek 1g; Leah Caputo 1g

Warde: Caleigh Walklet 2g; Olivia Seymour 2g; Libby McKenna 1g, 1a; Grace Dougherty 1g

Goalies

G – Sloane Loveless 5 saves

W – Abby King 18 saves

St. Joseph 19, Stamford 2

St Joseph: Lilia Ivanovich 4g, 3a; Abbey Ivanovich 4g, 2a; Kate Condron 3g, 2a; Maddie Dunkel 1g, 3a; Annie McNeil 3g; Jettke Gray 2g, 1a, 15 DC; Schuyler Tomey 1g; Olivia Badeaux 1g

Goalies

SJ – Erin Owens 6 saves

Darien 21, Ridgefield 6

Darien 12-9 21

Ridgefield 3-3 6

Darien: Sarah Jaques 3g, 4a; Ashley Humphrey 5g, 1a; Nicole Humphrey 3g, 3a; Christine Fiore 3g; Katie Ramsay 2g; Kendall Wisinski 1g; Emma Jacques 1g; Maddie Joyce 1g; Lily Kosnik 1g; Kit Arrix 1g

Ridgefield: Caroline Curnal 3g, 2a; Abby Winkler 2g; Caitlin Slaminko 1g

Goalies

D – Kennison Harmon 4 saves, and Maggie Brooks 3 saves

R – Lexi Held

Staples 14, Westhill 3

Ludlowe 13, Danbury 10

Wilton 17, Brien McMahon 2

Trumbull 19, Shelton 7