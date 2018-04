FCIAC Scoreboard and Stats for Friday, April 13

Below is the baseball, softball, girls lacrosse and boys volleyball scoreboard for Friday, April 13. Statistics are included when provided.

Baseball

Trumbull 9, Stamford 5

Stamford 0-2-0-0-0-3-0 5 runs, 4 hits, 0 errors

Trumbull 1-1-2-0-5-0-x 9 runs, 11 hits, 4 errors

Batteries

S – Nick Otis (L), Mick Dudek (5), Ross Green (5) and Nico Kydes

T – Brandon Bottino, Ryan Vawter (2), Jake Teixeira (6), Steve Ioli (6) and Kevin Bruggeman

Stamford Highlights

Jayden Dawkins – 2-run double

Trumbull Highlights

Chris Briganti – 3 hits, 1 RBI, 2 runs

Ben Micinilio – single, double, 2 runs

Staples 10, Warde 4

Staples 0-1-3-2-0-0-4 10 runs, 9 hits, 0 errors

Warde 0-0-0-1-0-3-0 4 runs, 8 hits, 1 error

Staples Highlights

Chad Knight – 3-for-5. 2B, 3B, 2 runs, 4 RBIs

Matt Stone – 2-for-4, 2B, 2 RBIs

Chris Drbal – 1B, BB, 3 runs, 1 RBI

Warde Highlights

Zach McKay – 2-for-3, 2B, 3B, BB. 2 runs, 1 RBI

Sam Vincent – 2-for-3, 2 2Bs

Christian Hardiman – 2-for-3, BB

Darien 12, Bridgeport Central 3

Darien 1-0-3-6-1-0-1 12 runs, 7 hits, 0 errors

Central 1-1-0-1-0-0-0 3 runs, 8 hits, 2 errors

Darien Highlights

Justin Jordan – 2B, 3 BBs, 4 runs

Henry Williams – 1B, 3 BBs, 1 run, 2 RBIs

Nick Briganti – 1-for-1, 2 runs, 2 RBIs

Central Highliights

Charlie Cortes – 2-for-4, 2B, 3B, 1 run, 1 RBI

Dannison Alfaro – 2-for-4, 1 RBI

St. Joseph 9, Norwalk 4

​St Joseph 3-1-0-4-0-1-0 9 runs, 12 hits, 3 errors

Norwalk 2-1-0-0-0-0-1 4 runs, 9 hits, 1 error

Battery

SJ – Ben Talbot, Trent Price (3) (Win, 1-0) and Aaron Kirby

N – Gavin Kempa (Loss), Choba (3), Jack Litizia (5) and Marco Monteiro

2B: (SJ) Jake DeLeo (2), Charlei Pagliarini (2), Jack Mathews, Aaron Kirby; (Norwalk) Brendan Edvardsen

HR: (Norwalk) Mike Boyian

St. Joseph Highlights

Jake DeLeo – 2 hits, 2 RBIs, 2 runs

Charlie Pagliarini – 2 hits, 3 RBIs

Hadyn Gourley – 2 hits, 2 runs

Norwalk Highlights

Gavin Kee – 3 hits

Brendan Edvardsen – 3 hits

Ridgefield 8, Trinity Catholic 6

Ridgefield 2-1-3-1-0-1-0 8 runs, 12 hits, 5 errors

Trinity 0-1-0-4-0-1-0 6 runs, 3 hits, 5 errors

Ridgefield Highlights

Matt Stamatis – 4-for-5, 1 run, 2 RBIs

Jake Artzt – 2-for-5, 2B, 2 runs, 2 RBIs

Nick Hanna – 2-for-3, BB, 1 RBI

Quinn McDonald – 2-for-4, BB, 1 run

Trinity Highlights

Cole Imbrogno – 2B, BB, 1 run

John Petrizzi – 2-for-3, BB, 2 RBIs

Sam Pensiero – 1B, BB, 1 run

Wilton 6, New Canaan 1

New Canaan 0-1-0-0-0-0-0 1 run, 3 hits, 3 errors

Wilton 0-0-0-3-3-0-x 6 runs, 9 hits, 2 errors

New Canaan Highlights

Jack DeFrancesco – 2B, 1 run

Frank Ramppen – 1B

Mike Tuffy – 1B

Wilton Highlights

Brenden Skewis – W, 7 IP, 3 H, 1 R, 0 ER, 2 BB, 4 K

Drew Phillips – 2-for-3, 2B, 1 run, 2 RBIs

Jack DiNanno – 2-for-3, 2B, 1 run

Jack Forgione – 1B, 1 run, 3 RBIs

Greenwich 3, Brien McMahon 1

Danbury 12, Ludlowe 3

Softball

St. Joseph 8, Norwalk 2

Norwalk 0-0-0-1-1-0-0 2 runs, 6 hits, 2 errors

St. Joseph 2-0-2-0-4-0-x 8 runs, 10 hits, 0 errors

Norwalk Highlights

Garcia – 2-for-3, 1 RBI

Otto – 1B, 1 RBI

St. Joseph Highlights

Brittany Mairano – Grand Slam

Kaitlyn Capobianco – 2-for-3, 2B, BB, 3 runs

Charlee Horton – 2-for-4, 2 2Bs, 2 RBIs

Maddy Fitzgerald 2-for-2, 1 run

Warde 11, Staples 2

Warde 0-1-2-0-1-5-2 11 runs, 9 hits, 0 errors

Staples 0-0-0-0-0-2-0 2 runs, 4 hits, 4 errors

Batteries

W – Olivia Vadas (W) and Catcher Lizzie Kane

S – Sophia Alfero (L), and Catcher M. Dembski

Warde Highlights

Vadas struck out 10. Vadas also had a single, double and 5 RBIs

Katie Goodchild – 3-for-4 with 2 RBIs

Staples Highlights

Taylor Rochlin – 2-for-3 with 2 singles

Ludlowe 5, Danbury 4

Danbury 0-0-0-0-4-0-0 4 runs, 5 hits, 0 errors

Ludlowe 3-1-1-0-0-0-x 5 runs, 11 hits, 2 errors

Batteries

L – Kylee Holderied (W, 4-1) (7IP) & Ira Boci

D – Elizabeth Croxford (L) (1/3 IP), Alex Cooke (5 2/3 IP) & Trinadey Santiago

Ludlowe Highlights

Allie Clark 3-for-4

Margaret Nolan – 2-for-3, 2 RBIs

Caitlyn Romero – 2-for-3, 2 RBIs

Danbury Highlights

Alexa McCarley – 2-for-3, 2 RBIs

Alex Cooke – 2-for-3, 1 run

Trinadey Santiago – 1 run, 2 RBIs

New Canaan 6, Wilton 4

Wilton 2-0-0-1-1-0-0 4 runs, 8 hits, 0 errors

New Canaan 0-0-6-0-0-0-x 6 runs, 9 hits, 2 errors

Wilton Highlights

Wilson – 3.2 IP in relief, 2H, 0R, 0 ER, 0BB, 4K

Belanger – 3-for-4, 3B, 1 run

Strazza – 2-for-4, 1 run, 1 RBI

New Canaan Highlights

Gillian Kane – W, 7 IP, 8H, 4R, 3ER, 4BB, 13K

Kane was also 3-for-3, 2 3Bs, 1 run, 1 RBI

Sofia Delicata – 2-for-3, 3B, 1 run, 3 RBIs

Adriana Annese – 2-for-3, 2B, 1 RBI

Darien 18, Bridgeport Central 3

Trumbull 5, Stamford 1

Greenwich 16, Brien McMahon 5

Girls Lacrosse

Darien 19, Staples 7

Staples 5-2 7

Darien 12-7 19

Staples: Christine Taylor 3g; Emma Ashe 2g; Ellen Fair 2g

Darien: Ashley Humphrey 4g, 1a; Sarah Jaques 4g, 1a; Nicole Humphrey 1g, 3a; Katie Ramsay 3g; Kendall Wisinski 2g, 1a; Shea Van den Broek 2g; Christine Fiore 1g, 1a; Emma Jaques 1g

Goalies

S – Alexa Moro 10 saves

D – Kennison Harmon 3 saves, and Maggie Brooks 3 saves

Boys Volleyball

Darien 3, Masuk 1

19-25, 25-20, 25-14, 25-19

Darien Highlights

Tyler Herget – 9 kills, 9 aces, 15 points, 9 digs

Piers Roofthooft – 10 kills, 2 aces, 5 points, 4 digs

Jackson Roberson – 15 kills, 7 blocks

Jake Talucci – 31 assists, 2 aces, 11 points, 2 digs

Masuk Highlights

Tristan McDonough – 16 kills, 3 aces

Kevin Brown – 12 digs, 5 service points