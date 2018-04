FCIAC Scoreboard and Stats for Monday, April 16

Below is the FCIAC scoreboard for Monday, April 16. Statistics are included when provided.

Baseball

Darien 7, Trinity Catholic 3

Trinity 0-0-0-3-0-0-0 3 runs, 8 hits, 4 errors

Darien 0-3-0-2-2-0-x 7 runs, 8 hits, 1 error

Darien Highlights

Justin Van De Graaf – W, 5 IP, 7 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 6 K

Jackson Vaught – 2 IP, 1H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 2 K

Justin Hordan 2-for-4, 3 RBIs

Sean O’Malley – 2-for-4, 2 RBIs

Arthur Xanthos – 2-for-2, BB, 2 runs

Brien McMahon 6, Trumbull 4

Trumbull 1-0-0-0-0-0-3 4 runs, 9 hits, 0 errors

McMahon 0-0-0-0-4-2-x 6 runs, 12 hits, 0 errors

Batteries

T – Jay Chiappetta (L 0-2), Evan Warner (5), Justin Nyarady (6), Peter Autuori (6) and Kevin Bruggeman

M – Frankie Greco (W), Max Pomponi (7) and Anthony Socci

Trumbull Highlights

Kevin Bruggeman – 3-for-4

Jay Chiappetta – single and double

McMahon Highlights

Korey Morton – 2-for-2, HR, 2 runs, 2 RBIs

James Stefanowicz – 2-run double

Jack Fitzpatrick – 1B, BB, RBI

Cooper Grillo – 2-for-3

Girls Lacrosse

Warde 13, Staples 6

Warde 9-4 13

Staples 4-2 6

Warde: Libby McKenna 4g, 4a; Caleigh Walklet 4g, 1a; Olivia Seymour 3g, 1a; Kate Risley 2g

Staples: Christine Taylor 3g; Marisa Shorrock 1g; Meghan Johnson 1g; Ellie Fair 1g

Goalies

W – Abby King 12 saves

S – Alexa Moro 7 saves

Darien 15, Garden City 13

Darien: Sarah Jaques 4g, 1a; Nicole Humphrey 3g, 2a; Christine Fiore 2g, 1a; Shea Van den Broek 2g; Katie Ramsay 2g; Kendall Wisinski 1g; Nelle Kniffen 1g

Goalies

D – Maggie Brooks 15 saves

Greenwich 19, Stamford 1

Boys Volleyball

Danbury 3, St. Joseph 0

25-22, 25-17, 25-15

Danbury Highlights

Kayque Jorge – 18 kills, 3 aces, 4 digs

Arnold Peralta – 10 kills, 2 aces

Joe Sigillo – 36 assists

St Joe’s Highlights

Andy Huang – 7 kills

Dan Matyszczyk – 17 assists, 1 block, 1 kill

Ian Argento – 4 blocks, 7 kills

New Canaan 3, Greenwich 1

25-12, 25-16, 25-15

New Canaan Highlights

Cam Nelson – 11 kills, 9 digs, 1 block

Ben Fishman 0 22 assists, 5 digs, 1 block

John Peiser – 8 kills, 2 blocks

Darien 3, Trumbull 1

21-25, 25-20, 25-20, 25-20

Darien Highlights

Tyler Herget – 23 kills, 16 digs, 4 aces, 3 blocks, 7 points

Piers Roofthooft – 15 kills, 12 digs, 8 points

Jackson Leone – 38 assists, 1 ace, 9 digs, 11 points

John Barsanti – 12 points, 7 digs, 2 aces

Trumbull Highlights

Matt Yellen – 9 kills, 6 digs and 5 aces

Nick Johnson – 10 digs, 1 ace, 1 kill and 1 assist

Maverick Grillo – 5 kills and 7 digs

Ludlowe 3, Stamford 1

Staples 3, Ridgefield 0