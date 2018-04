FCIAC Baseball and Softball Scoreboard, Box Scores for Wednesday, April 18

Below are the baseball and softball scoreboard and box scores for Wednesday, April 18. Statistics are included when provided.

Baseball

Westhill 10, Danbury 0 (5 innings)

Westhill 3-0-4-2-1 10 runs, 15 hits, 0 errors

Danbury 0-0-0-0-0 0 runs, 0 hits, 0 errors

John MacDonald pitched a perfect game; Alex Cordone was the catcher

Westhill Highlights

John MacDonald – W, 5 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 3K

TJ Wainwright – 3-for-3, BB, 3 runs, 1 RBI

Bobby Zmarziak – 2-for-4, 2B, 3B, 2 runs, 2 RBIs

Leo Socci – 2-for-2, 2B, BB, 1 run, 3 RBIs

Darien 6, Brien McMahon 0

Darien 1-3-1-0-0-1-0 6 runs, 11 hits, 2 errors

McMahon 0-0-0-0-0-0-0 0 runs, 0 hits, 0 errors

Henry Williams and Jackson Vaught combined on a no-hitter

Darien Highlights

Henry Williams – W, 5 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 2 BB, 7 K

Jackson Vaught – 2 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 2 K

Sean O’Malley – 3-for-3, HR, BB, 1 run, 4 RBIs

Justin Jordan – 3B, BB, 2 runs

Arthur Xanthos – 2-for-4, 1 RBI

Norwalk 8, Trinity Catholic 0

Norwalk 0-0-3-1-0-4-0 8 runs, 12 hits, 1 error

Trinity 0-0-0-0-0-0-0 0 runs, 5 hits, 4 errors

Norwalk Highlights

Joey Benincaso – W, 7 IP, 5 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 7 K

Kyle Gordon – 4-for-5, 2 runs, 1 RBI

Marco Montiero – 2-for-3, 2B, BB, 1 run, 4 RBIs

Brendan Edvardson – 2-for-3, 2B, 2 RBIs

Trinity Highlights

Nico Morse, 2-for-3, 2 2Bs

Trumbull 8, Staples 2

Staples 0-1-1-0-0-0-0 2 runs, 4 hits, 3 errors

Trumbull 3-1-0-4-0-0-x 8 runs, 8 hits, 0 errors

Batteries

S – Jack Portman (L), Alex Cheema (2), Leo Aronson (4), Andrew Moy (5), Alexander Deutsch (6) and Matt Stone

T – Ben Fero (W, 2-0) and Kevin Bruggeman.

Staples Highlights

James Damico – RBI single.

Trumbull Highlights

Ben Fero – W, 7 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 12 K

Kevin Bruggeman – 3 hits. Including one double, 2 runs, 1 RBI

Chris Brown – 3 hits, including two doubles, 2 runs, 1 RBI

Ben Micinilio – 3 RBIs

St. Joseph 12, Greenwich 5

St Joseph 4-0-2-0-1-0-5 12 runs, 10 hits, 2 errors

Greenwich 0-0-0-2-3-0-0 5 runs, 9 hits, 2 errors

Batteries

SJ – Hadyn Gourley, Trent Price (5, Win 2-0) and Aaron Kirby

G – Simon Bass (Loss), Karson (3), Thibealt (3), Zeeve (4), Mondahien (5), Roath (6), Pierce (7), Mingiore (7) and Perez

St. Joseph Highlights

Charlie Pagliarini – 2 hits including a 3-run home run

Al Paolozzi – 3 hits 1 run

Jack Mathews – 2-run double

Greenwich Highlights

Blanchard – 2 hits

New Canaan 4, Stamford 1

New Canaan 0-1-0-1-0-0-2 4 runs, 10 hits, 1 error

Stamford 0-1-0-0-0-0-0 1 run, 5 hits, 1 error

New Canaan Highlights

Jack DeFrancesco – 4 IP, 5 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 6 K

Zach Lopez – 3 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 4 K

Nate Bozzella – 2-for-3, HR, 2 runs, 1 RBI

Frank Ramppen – 2-for-4, HR, 1 run, 1 RBI

Kyle DeMayo – 2-for-3, BB, 1 run

Stamford Highlights

Tiplady – 6 IP, 9 H, 3 R, 2 ER, 1 BB, 6 K

Nick Otis – 1 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 0 K

Jay Lockwood – 2-for-3, 1 RBI

Matt Wirz – 2B, 1 run

Warde 17, Bridgeport Central 4 (5 innings)

Warde 2-2-2-4-7 17 runs, 12 hits, 3 errors

Central 2-0-2-0-0 4 runs, 5 hits, 4 errors

Warde Highlights

Ryan Donnelly – HR, BB, 4 runs, 1 RBI

Zach McKay – 2-for-2, 2B, 2 BB, 3 runs, 4 RBIs

Matt Raab – 3-for-4, 1 run, 3 RBIs

Ridgefield 3, Thomaston 1

Thomaston 0-0-0-0-1-0-0 1 run, 3 hits, 1 error

Ridgefield 0-0-0-0-0-3-x 3 runs, 7 hits, 3 errors

Ridgefield Highlights

Matt Deluca – 4 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 3 BB, 6 K

Luke Barrientos – 3 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 3 K

Joe Pastore – 2-for-3, 1 run

Cameron Andry – 2-for-3, 1 RBIs

Wilton 20, Harding 5

Softball

Ludlowe 16, Ridgefield 4

Ludlowe 0-0-0-4-5-3-4 16 runs, 17 hits, 4 errors

Ridgefield 2-0-0-0-0-1-1 4 runs, 8 hits, 3 errors

Batteries

L – Kylee Holderied W, 6-1 (5 innings) and Ira Boci (3 innings), Jayney Magliocco (2 innings) and Caitlyn Romero (4 innings)

R – A. DeStefano (L) and C. Filaski, E. Brady (in relief)

Ludlowe Highlights

Maddy Reyes – 4 hits, 4 runs

Elizabeth Doolan – 4 hits, 2 RBIs

Caitlyn Romero – 2 hits, 3 RBIs

Ira Boci – 2 hits

Ridgefield Highlights

Shafi – 3 hits

Grizzaffi – 2 hits

St. Joseph 4, Greenwich 2

Greenwich 0-0-1-0-0-1-0 2 runs, 3 hits, 4 errors

St. Joseph 0-0-1-0-3-0-x 4 runs, 6 hits, 2 errors

St. Joseph Highlights

Payton Doiron – 3 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 1 K

Catherine Connell – W, 4 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 2 BB, 2 K

Hannah Hutchison – 2-for-4, 2B, 1 run

Brittany Mairano – 2B, 1 run, 1 RBI

Kayla Giacobbe – 2B, 1 RBI

Danbury 11, Westhill 2

Danbury 1-0-5-0-0-4-1 11 runs, 11 hits, 1 error

Westhill 0-0-1-1-0-0-0 2 runs, 6 hits, 3 errors

Danbury Highlights

Biff Croxford – W, 6 IP, 5 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 5 K

Alyssa Timan – 1 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 0 K

Alexa McCarley – Grand Slam, 1B, 1 run, 4 RBIs

Emily Bogues – 2-for-4, 2B, 2 runs

Trinidey Santiago – 2-for-4, 1 run, 2 RBIs

Warde 22, Bridgeport Central 0 (5 innings)

Central 0-0-0-0-0 5 runs, 1 hit, 5 errors

Warde 15-2-2-3-x 22 runs, 18 hits, 0 errors

Batteries

W – Olivia Vadas (W), and Catcher Lizzie Kane, Haley Bivens (4th) and Catcher Katie Goodchild

BC – S. Rivera (L) and Catcher M. Velez

Warde Highlights

Sophie Sancho – 2 doubles, 2 RBIs

Olivia Vadas – 2B, 3B, 2 RBIs

Abrianna Natoli – 4-for-4

Centrak Highlights

Rivera – 1B

Stamford 7, New Canaan 3 (8 innings)

Stamford 0-0-0-0-2-1-0-4 7 runs, 8 hits, 0 errors

New Canaan 0-0-1-0-2-0-0-0 3 runs, 8 hits, 3 errors

Stamford Highlights

Kim Sanders – W, 8 IP, 8 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 10 K

Tonianne Ferraro – 2-for-5, 3B, 1 run, 1 RBI

Amy Covino – 2-for-4, 2B, BB, 2 RBIs

Dana Serrichio – 2-for-4, BB, 2 runs, 1 RBI

New Canaan Highlights

Gillian Kane, 3-for-4, 3B, 2 RBIs

Kara Fahey – 2-for-3, 3B, BB, 1 run, 1 RBI

Wamogo 6, Wilton 5

Wilton Highlights

Sophia Strazza – 2-for-4 with a 3-run homer

Darien 12, Brien McMahon 0

Trumbull 11, Staples 0