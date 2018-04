FCIAC Baseball and Softball Scoreboard and Stats, Monday, April 23

Below is the baseball and softball scoreboard for Monday, April 23. Statistics are included when provided.

Baseball

Danbury 10, St. Joseph 3

Danbury 1-6-0-1-0-1-1 10 runs, 8 hits, 3 errors

St. Joseph 1-0-1-0-0-2-0 3 runs, 4 hits, 0 errors

Batteries

SJ – Al Paolozzi (Loss, 2-1), Antonio Ferraro (4), Connor Murphy (7) and Aaron Kirby

D – Justin Solimine (Win, 1-2), Ryan Solimine (7) and Josh Lopez

Danbury Highlights

Kenny Martinez – Grand Slam

Justin and Ryan Solimine – 2 hits each

St. Joseph Highlights

Stephen Paolini – Solo home run

Westhill 13, Trinity Catholic 1

Trinity 0-0-0-1-0 1 run, 2 hits, 2 errors

Westhill 10-0-0-3-x 13 runs, 11 hits, 1 error

Westhill Highlights

TJ Wainwright – 2-for-3, HR, BB, 2 runs, 3 hits

Noah Skaug – 3-for-4, 2B, 2 runs, 3 RBIs

Zac Feinstein – 2-for-3, 2 2Bs, 1 run, 2 RBIs

Ryan Carrol – W, 5 IP, 2 H, 1 R, 1 Er, 2 BB, 6 K

Trinity Highlights

Cole Imbrogno – 2B, RBI

Wilton 10, Warde 4

Wilton 2-1-0-2-0-5-0 10 runs, 11 hits, 3 errors

Warde 1-0-1-0-0-2-0 4 runs, 6 hits, 1 error

Wilton Highlights

Dillon Lifiere – 2-for-4, 3B, BB, 2 runs, 4 RBIs

Ryan Gabriele – 2-for-4, 2B, 2 RBIs

Jack Dinanno – 2B, BB, 1 run

Warde Highlights

Alex Steele – 2-for-4, 2B

Chris Hardiman – 1B, BB, 2 runs

Chris Bogan – 2B, BB, 1 run

Staples 7, Greenwich 2

Greenwich 0-1-0-0-0-0-1 2 runs, 7 hits, 4 errors

Staples 2-1-2-0-1-1-x 7 runs, 8 hits, 1 error

Staples Highlights

Chris Drbal – 2-for-4, HR, 1 run, 1 RBI

Chad Knight – HR

Matt Stone – 2B, 2 RBIs

Greenwich Highlights

Cristian Perez – 2-for-3, 2B, 1 run

Kyle Woodring – 2-for-3, 1 run

Henry Jonokuchi – 2B

New Canaan 1, Trumbull 0

Trumbull 0-0-0-0-0-0-0 0 runs, 5 hits, 1 error

New Canaan 1-0-0-0-0-0-x 1 run, 7 hits, 0 errors

New Canaan Highlights

Zach Lopez – W, 7 IP, 5 H, 0 R, 0 ER, 1 NN, 9 K

Frank Ramppen – 2-for-3

Griffin Arnone – 1B, BB, 1 RBI

Nate Bozzella – 1B, 1 run

Trumbull Highlights

Jay Chiapetta – L, 6 IP, 7 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 4 K

Ben Micinilio – 2-for-2, 2B, BB

Darien 7, Stamford 2

Stamford 2-0-0-0-0-0-0 2 runs, 5 hits, 0 errors

Darien 1-0-0-0-2-4-x 7 runs, 10 hits, 1 error

Darien Highlights

Justin Van De Graaf – W, 7 IP, 5 H, 2 R, 0 ER, 2 BB, 7 K

Sean O’Malley – 3-for-3, 2B, HR, BB, 2 runs, 4 RBIs

Justin Jordan 3-for-4, 3 runs

Henry Williams 2-for-4, 1 run, 1 RBI

Brien McMahon 9, Ridgefield 3

McMahon 0-1-4-0-1-1-2 9 runs, 10 hits, 6 errors

Ridgefield 0-0-0-0-0-3-0 3 runs, 8 hits, 2 errors

McMahon Highlights

Anthony Socci – 3-for-5, 2B, 2 runs, 5 RBIs

Frankie Greco – W, 6 IP, 7 H, 3 R, 1 ER, 1 BB, 6 K

Max Pomponi – 1 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 0 K

Ridgefield Highlights

Alex Price – 2-for-3, 1 run

Matt Restivo – 1B, 2 runs

Norwalk 10, Central 0 (5 innings)

Central 0-0-0-0-0 0 runs, 1 hit, 1 error

Norwalk 1-5-3-1-x 10 runs, 10 hits, 0 errors

Norwalk Highlights

Marco Montiero – 2-for-3, HR (Grand Slam), 3B, 1 run, 6 RBIs

Kyle Gordon 2-for-3, BB, 3 runs

Softball

Wilton 7, Warde 6

Warde 1-0-0-1-1-2-1 6 runs, 11 hits, 0 errors

Wilton 2-0-1-4-0-0-x 7 runs, 9 hits, 1 error

Wilton Highlights

Hannah Lifrieri – 2-for-3, 2B, 1 run, 2 RBIs

Juliana Musilli – 2-for-4, 1 run, 1 RBI

Hannah Belanger – 1B, BB, 1 run, 2 RBIs

St. Joseph 19, Danbury 2 (6 innings)

St. Joseph 3-1-3-2-2-8 19 runs, 16 hits, 1 error

Danbury 0-0-0-0-0-2 2 runs, 4 hits, 4 errors

St. Joseph Highlights

Kayla Giacobbe – 3-for-4, 2 2Bs, 2 runs, 4 RBIs

Maddy Fitzgerald – 2-for-5, HR, 2 runs, 4 RBIs

Allie Petronchak – HR, 2 runs, 2 RBIs

Trumbull 6, New Canaan 0

New Canaan 0-0-0-0-0-0-0 0 runs, 3 hits, 2 errors

Trumbull 0-0-0-4-0-2-x 6 runs, 3 hits, 1 error

Trumbull Highlights

Gell – W, 7 IP, 3 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 11 K

Huzi – 3-for-3, BB, 1 run, 2 RBIs

Coffin – 2 BBs, 1 run

New Canaan Highlights

Gillian Kane – L, 6 IP, 3 H, 6 R, 2 ER, 9 BB, 8 K

Kane, Kaitlyn Fico and Hannah Moore had singles

Stamford 14, Darien 4

Darien 2-0-0-0-0-2-0 4 runs, 9 hits, 6 errors

Stamford 1-2-3-4-3-1-x 14 runs, 13 hits, 3 errors

Stamford Highlights

Brycelin Stalteri – 2-for-3, HR, 2 runs, 5 RBIs

Alissa Lauture – 2-for-3, 2B, 2 BBs, 2 runs, 2 RBIs

Tonianne Ferraro – 2-for-5, 2 runs, 1 RBI

Darien Highlights

Hailey King – 3-for-4, 1 run, 2 RBIs

Caroline Kreuger – 2-for-4, 1 RBI

Rosali Pirone – 2B, 1 run

Norwalk 20, Central 0 (5 innings)

Staples 8, Greenwich 6

Ridgefield 11, Brien McMahon 1