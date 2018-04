FCIAC Lacrosse Scoreboard, Box Scores for Thursday, April 26

Below is the FCIAC boys and girls lacrosse scoreboard for Thursday, April 26. Statistics appear where provided.

Boys Lacrosse

Darien 19, Danbury 3

Darien 7-9-2-1 19

Danbury 0-2-0-1 3

Darien: Brian Minicus 6g, 3a; Henri Pfeifle 3g, 1a; Ethan Dewbrey 1g, 3a; Jack Joyce 2g, 1a; Jackson Peters 3a; Michael Minicus 2g; Ryan Darby 1g, 1a; Jamison Moore 1g, 1a; Holt Matheis 1g, 1a; Tommy Hellman 1g; Ryan O’Neil 1g; Tanner Strub 1a; Charlie Walsh 1a

Danbury: Logan Rodriques 2g; James Marson 1g

Goalies

Darien – Sean Collins 3 saves, and Andy Demopoulos 5 saves

New Canaan 13, Greenwich 8

New Canaan 3-4-2-4 12

Greenwich 1-1-2-4 8

New Canaan: Quintin O’Connell 4g; Liam Griffiths 2g, 2a; Ben Conley 2g, 1a; Mac Deane 2g, 1a; Owen Shin 1g; Zach Miller 1g; Will Rechtermann 1g; Nick Crovatto 1a; Teddy Manges 1a; Matt Cosco 1a

Greenwich: Charlie Graves 2g, 2a; Jack Feda 2g; Matt Baugher 2g; Matt Davey 1g, 1a

JT Lawrence 1g; Leo Johnson 1a; Jackson Trimmer 1a

Goalies

NC – Carl Mazabras 5 saves; and Bennett Ong 2 saves

G – Connor Santry 14 saves

St. Joseph 12, Warde 11 (OT)

Staples 8, Ridgefield 7 (OT)

Stratford 4, Westhill 3

Trumbull 13, Cheshire 7

Girls Lacrosse

Manhasset 13, Darien 12

Manhasset 6-7 13

Darien 9-3 12

Manhasset: Kelly Trotta 5g, 1a; Shea Garcia 4g, 1a; Grace Gately 2g, 1a; Katie Bellucci 1g, 1a; Maria Themelis 1g; Allison Lane 1a; Casey Roszko 1a

Darien: Ashley Humphrey 6g, 1a; Christine Fiore 4g; Nicole Humphrey 1g, 2a; Sarah Jaques 1g, 1a; Emma Jaques 2a; Maddie Joyce 1a

Goalies

M – Krissy Kowalski

D – Maggie Brooks

Ludlowe 12, Pomperaug 6

Cheshire 16 Trumbull 6

Greenwich Academy 13, Wilton 9

Ridgefield 17, Danbury 3

Westhill at Avon

Stamford at Branford