FCIAC Baseball & Softball Scoreboard, Box Scores for Monday, April 30

Below is the FCIAC baseball and softball scoreboard for Monday, April 30. Statistics appear where provided.

Baseball

Ridgefield 4, Wilton 1

Ridgefield 0-2-0-2-0-0-0 4 runs, 9 hits, 1 error

Wilton 0-0-1-0-0-0-0 1 run, 4 hits, 0 errors

Ridgefield Highlights

Alex Price – W, 6 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 5 K

Michael Heller – 1 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K

Quinn McDonald 2-for-2, 3B, 2 runs, 1 RBI

Ben Cohen – 2-for-2 2B, 1 run, 1 RBI

Wilton Highlights

Jack DiNanno 1B, 1 RBI

Christopher Tienken 1B, 1 run

Darien 5, Warde 4 (10 innings)

Darien 0-0-0-0-2-0-1-1-0-1 5 runs, 10 hits, 8 errors

Warde 0-0-0-0-3-0-0-1-0-0 4 runs, 5 hits, 1 error

Darien Highlights

Henry Williams – 5 IP, 1 H, 3 R, 0 ER, 2 BB, 7 K

Jackson Vaught – 1 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 0K

James Louis – 3 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 4 BB, 4 K

Mac McLean – 1 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 1 K

Henry Williams – 2-for-5, BB, 1 run, 1 RBI

Sean O’Malley – 2-for-3, BB, 1 RBI

Warde Highlights

Chris Bogan – 1B, 2 RBIs

Ryan Donnelly – 2B, 2 runs

Staples 9, Westhill 0

Staples 0-0-0-1-3-5-0 9 runs, 9 hits, 2 errors

Westhill 0-0-0-0-0-0-0 0 runs, 4 hits, 2 errors

Staples Highlights

Henry Azadian – W, 5 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 3 BB, 5 K

Alex Cheema – 2 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K

Drew Rogers – 2-for-3, 2 HRs, BB, 2 runs, 4 RBIs

Chris Drbal – 2-for-4, 2B, 2 runs, 1 RBI

Max Popken – 2-for-4, 2B

New Canaan 9, Norwalk 7

New Canaan 2-5-2-0-0-0-0 9 runs, 12 hits

Norwalk 0-0-0-3-2-0-2 7 runs, 7 hits

New Canaan Highlights

Zach Lopez – W, 5 IP, 6 H, 5 R, 0 ER, 4 BB, 7 K

Frankie Ramppen – 3-for-5, 2 runs, 1 RBI

Chase Fichtner – 3-for-4, 2B, 3 RBIs

Ben Sarda – 2-for-3, BB, 2 runs

Nate Bozzella – 2B, 1 run

Griffin Arnone – 1B, RBI

Norwalk Highlights

Randy Mateo – 2B, BB, 3 RBIs

Michael Boylan – 2-for-2, BB, 2 runs

Chris Buzzeo – 1B, BB, 2 RBIs

Marco Montiero – 1B, 3 BBs, 1 RBI

Brien McMahon 12, Trinity Catholic 0

McMahon 3-4-1-2-2 12 runs, 9 hits, 0 errors

Trinity 0-0-0-0-0 0 runs, 2 hits, 5 errors

Brien McMahon Highlights

James Stefanowicz – W, 5 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 3 BB, 8 K

Stefanowicz also singled, scored twice and drive in three runs

Korey Morton – 2-for-3, 2B, BB, 1 run

Chris Ehlers – 2-for-2, 2 BBs, 1 RBI

Trumbull 11, Greenwich 1

Trumbull 1-0-1-4-3-0-2 11 runs, 13 hits, 2 errors

Greenwich 1-0-0-0-0-0-0 1 run, 3 hits, 2 errors

Batteries

T – Justin Nyarady (W , 1-1), Ryan Gomes (6), Brandon Bottino (7) and Kevin Bruggeman

G- Colalucci (L), Karson (4), Zeeve (5), Thibeault (5), Satake (7) and Cristin Perez

Trumbull Highlights

Chris Brown – 4-for-5

Kevin Bruggeman – 3 hits, 2 2Bs, 3 RBIs

Greenwich Highlights

Circelli – 2 hits

St. Joseph 14, Harding 0 (5 innings)

Harding 0-0-0-0-0 0 runs, 2 hits, 3 errors

St Joseph 2-0-11-1 14 runs, 12 hits, 0 errors

Batteries

SJ – Antonio Ferraro (Win, 2-0), Thomas Agonito (5) and Aaron Kirby

F – Maisonet (L), Allen (3) and Stultz

St. Joseph Highlights

Stephen Paolini – 4 hits, 2 RBIs, 4 runs

Charlie Pagliarini – 2 hits, 2 RBIs, 2 runs

Ben Talbot – 2 hits, 2 RBIs

Jake DeLeo – 2-run double

Harding Highlights

Stultz and Lopez each had a hit

Danbury 1, Stamford 0

Ludlowe 15, Bridgeport Central 1

Softball

Stamford 14, Danbury 6

Stamford Highlights

Kim Saunders – complete game win

Dana Serrichio – 4-for-4, 3B, BB, 4 runs

Amy Covino – 3-for-4 with a 2 run HR

Alissa Lauture went 2-for-3, HR, 4 RBIs

Ludlowe 14, Bridgeport Central 0 (5 innings)

Central 0-0-0-0-0 0 runs, 1 hit, 7 errors

Ludlowe 0-2-5-0-7 14 runs, 12 hits, 0 errors

Batteries

L – Kylee Holderied (W) (9-3) and Caitlyn Romero 4 innings, Jayne Magliocco and Bella Bookas 1 inning

C – S. Rivera (L) 2.2 innings, D. Nichols 1.2 innings and M. Velez

Ludlowe Highlights

Allie Clark – 2-for-4, 2 runs scored

Elizabeth Doolan – 3-for-3, 2 RBIs, 1 run scored

Caroline Belinsky – 2-for-3 ,2 runs scored, 1 RBI

Central Highlights

S. Rivera 1-for-2

Warde 6, Darien 4

Warde 0-1-2-1-0-0-2 6 runs, 11 hits, 1 error

Darien 1-0-2-0-1-0-0 4 runs, 5 hits, 1 error

Warde Highlights

Olivia Vidas – 2 HRs, 4 RBIs

Vidas also pitched a complete game with 12 Ks

Darien Highlights

Hailey King – 2-for-3, 3B, HR, 3 runs, 1 RBI

Norwalk 12, New Canaan 4

Norwalk 2-3-0-1-1-2-3 12 runs, 6 hits, 4 errors

New Canaan 0-2-0-1-0-1-0 4 runs, 7 hits, 9 errors

Norwalk Highlights

Brenda Garcia – 2-for-5, 2B, 3B, 1 run, 2 RBIs

Otto – 2-for-4, BB, 3 runs, 2 RBIs

New Canaan Highlights

Kara Fahey – 3-for-4, 2B, 2 RBIs

Hannah Moore – 2-for-4, 1 run

Staples 11, Westhill 4

Ridgefield 10, Wilton 6

Sheehan 2, St. Joseph 1 (8 innings)