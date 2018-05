FCIAC Baseball & Softball Scoreboard, Box Scores for Tuesday, May 1

Below is the FCIAC baseball and softball scoreboard for Tuesday, May 1. Statistics appear where provided.

Baseball

Ludlowe 16, New Canaan 12

New Canaan 3-0-2-7-0-0-0 12 runs, 10 hits, 2 errors

Ludlowe 5-0-1-5-5-0-x 16 runs, 16 hits, 4 errors

Ben Sarda – 3-for-4, BB, 1 run, 4 RBIs

Chase Fichtner – 2-for-4, 2B, BB, 2 runs, 2 RBIs

Kyle deMayo – 3B, 3 runs, 1 RBI

Griffin Arnine – 2-for-4, BB, 2 runs, 1 RBI

Ludlowe Highlights

Rob Farruggio – 3-for-4, HR, 2B, 3 runs, 3 RBIs

Christopher Benton – 2-for-3, HR, 2B, 2 runs, 4 RBIs

Jack Knisely – 2-for-3, 2 2Bs, 1 run, 2 RBIs

Vince Camera – 2-for-4, 2B, 3 runs, 1 RBI

Darien 3, Wilton 2

Wilton 0-0-0-2-0-0-0 2 runs, 4 hits, 1 error

Darien 0-0-0-0-0-1-2 3 runs, 7 hits, 2 errors

Darien Highlights

Justin Van de Graaf – W, 7 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 2 K

Henry Williams – 2B, 1 run, 1 RBI

Sean O’Malley 2-for-2, 2B

Mac McLean – 1B, 1 RBI

Trumbull 5, Westhill 0

Westhill 0-0-0-0-0-0-0 0 runs, 3 hits, 4 errors

Trumbull 3-0-0-1-1-0-x 5 runs, 4 hitts, 0 errors

Batteries

W – Charles Olsen (L) and Alex Cordone

T – Jay Chiappetta (W) and Kevin Bruggeman

Westhill Highlights

Leo Socci – double

Trumbull Highlights

Kevin Bruggeman – doubled and scored two runs

Warde 6, Danbury 4

Warde 0-0-2-0-0-0-4 6 runs, 8 hits, 3 errors

Danbury 0-0-0-1-3-0-0 4 runs, 6 hits, 4 errors

Warde Highlights

Mark Vinci – W, 2.1 IP in relief, 1 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Austin Stewart – 2-for-4 2B

Chris Hardiman – 2-for-4, 1 run

Declan O’Hara – 2-for-4, 1 run

Danbury Highlights

Justin Hope 2-for-3, 1 run

Kenny Martinez – 2-for-4, 2 RBIs

Devin Trotta – 1B, 1 RBI

Ridgefield 4, New Milford 0 (No-hitter by Matt Deluca)

New Milford 0-0-0-0-0-0-0 0 runs, 0 hits, 3 errors

Ridgefield 0-2-0-0-2-0-0 4 runs, 7 hits, 2 errors

Ridgefield Highlights

Matt Deluca W, 7 IP, 0 H, 0 R, 3 BB, 7 K

Quinn McDonald – 2-for-3, 1 run, 2 RBIs

Pete Columbia – 2-for-3, 1 run

Softball

Staples 8, Brien McMahon 3

McMahon 0-0-1-0-2-0-0 3 runs, 7 hits, 4 errors

Staples 1-2-1-4-0-0-x 8 runs, 7 hits, 1 error

Staples Highlights

Taylor Rochlin – 2-for-3, 2B, BB, 1 run, 3 RBIs

Maisie Dembski – 3B, 1 RBI

Sophia Alfero 2B, 1 run, 1 RBI

Jillian Backus – 3 BBs, 2 runs

Danbury 3, Warde 0

Danbury 0-0-0-2-1-0-0 3 runs, 3 hits, 0 errors

Warde 0-0-0-0-0-0-0 0 runs, 3 hits, 3 errors

Batteries

D – Biff Croxford (W) and Trinadey Santiago

W – Olivia Vadas (L) and Lizzie Kane

Warde Highlights

Vadas struck out 11

Abrianna Natoli had a triple

Ridgefield 19, Bridgeport Central 3 (5 innings)

Ridgefield 6-4-2-4-3 19 runs, 13 hits, 2 errors

Central 1-0-1-0-1 3 runs, 9 hits, 5 errors

Pitchers

R – Skylar Arent (2 K’s)

C – Soleil Rivera (3 innings), Danielle Nichols (2 innings)

Ridgefield Highlights

Skylar Arent – 3-for-4, 2 2Bs, 1 RBI

Claire Filaski – 3-for-4, HR, 3 RBIs

Sabrina Grizzaffi – 2-for-4, HR, 2 RBIs

Central Highlights

Janiya Serrano – 2-for-2, SB, 1 run

Danielle Nichols – 2-for-3, 1 run, 2 SBs

Trumbull 5, Greenwich 0