FCIAC Baseball & Softball Scoreboard, Box Scores for Wednesday, May 2

Below is the FCIAC baseball and softball scoreboard for Wednesday, May 2. Statistics appear where provided.

Baseball

Danbury 2, Norwalk 1 (9 innings)

Danbury 1-0-0-0-0-0-0-0-1 2 runs, 6 hits, 0 errors

Norwalk 0-0-0-1-0-0-0-0-0 1 run, 3 hits, 3 errors

Danbury Highlights

Ryan Solimine – W, 8 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 9 K

Justin Hope – S, 1 IP, 1 H, 0R, 0 ER, 0 BB, 0 K

Javon Hernandez – 2-for-3, 2B, 2 BBs, 1 run

Ryan Solimine – 2-for-4

Justin Hope – 1B, 1 RBI

Norwalk Highlights

Joey Benincaso – 8 IP, 4 H, 1 R, 0 ER, 4 BB, 7 K

Randy Mateo – 2-for-4, 2 2Bs, 1 RBI

Trumbull 9, St. Joseph 0

Trumbull 3-1-0-0-0-3-2 9 runs, 11 hits, 2 errors

St. Joseph 0-0-0-0-0-0-0 0 runs, 6 hits, 4 errors

Trumbull Highlights

Ben Fero – W, 6.1 IP, 6 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 6 K

Evan Warner – 0.2 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 1 K

Chris Briganti – 3-for-4, 2 runs

Chris Brown – 2-for-5, 2 RBIs

Brian Hance – 2-for-4, 1 run, 1 RBI

St. Joseph Highlights

Luke Kirby – 1B, BB

Staples 9, Stamford 0

Stamford 0-0-0-0-0-0-0 0 runs, 6 hits, 0 errors

Staples 6-0-0-1-0-2-x 9 runs, 11 hits, 0 errors

Staples Highlights

Chris Drbal – 2-for-4, 2 2Bs, 2 runs, 1 RBI

Chad Knight – 2-for-4, 2B, 1 run, 1 RBI

Harry Azadian – 2B, BB, 1 run, 2 RBIs

Stamford Highlights

Daniel Collazo – 2-for-3

David Collazzo – 2-for-3

New Canaan 15, Brien McMahon 14 (9 innings)

McMahon 7-0-3-0-3-1-0-0-0 14 runs, 10 hits, 2 errors

New Canaan 8-2-0-2-0-0-2-0-1 15 runs, 16 hits, 4 errors

New Canaan Highlights

Nate Bozzella – 4-for-4, BB, 2 runs, 1 RBI

Chase Fichtner – 2-for-4, 2B, HR, BB, 3 runs, 3 RBIs

Ben Sarda – 2-for-6, 1 run, 4 RBIs – walk-off single in the 9th

Griffin Arnone – 3-for-5, 2B, BB, 2 runs, 2 RBIs

McMahon Highlights

Anthony Socci – HR, BB, 1 run, 4 RBIs

Brian Ehlers – 3B, BB, 1 run, 3 RBIs

James Stefanowicz – 2-for-5, 2B, BB, 3 runs, 1 RBI

Peter Meyerson – 2B, 2 BBs, 1 run, 2 RBIs

Westhill 10, Greenwich 5

Greenwich 0-1-1-3-0-0-0 5 runs, 9 hits, 3 errors

Westhill 5-5-0-0-0-0-x 10 runs, 9 hits, 4 errors

Westhill Highlights

Bobby Zmarziak – 3-for-4, HR, 2 2Bs, 2 runs, 5 RBIs

Leo Socci – 1B, BB, 2 runs, 2 RBIs

Jason Bria – 2-for-3, 1 run, 2 RBIs

Greenwich Highlights

Charlie Povinelli – 2-for-4, HR, BB, 1 run, 2 RBI

Sean Pratley – 4-for-4, 1 run

Darien 4, Ludlowe 3

Ludlowe 0-0-3-0-0-0-0 3 runs, 4 hits, 2 errors

Darien 0-0-1-1-2-0-x 4 runs, 7 hits, 1 error

Darien Highlights

Justin Jordan – W, 7 IP, 4 H, 3 R, 0 ER, 1 BB, 11 K

Sean O’Malley – 2-run HR

Henry Williams – 2-for-2, BB, 1 run, 1 RBI

Arthur Xanthos – 2-for-3, 2B, 1 run

Warde 27, Trinity Catholic 9

Wilton 2, Bridgeport Central 0

Softball

Trumbull 5, St. Joseph 4

St. Joseph 1-0-1-0-0-2-0 4 runs, 8 hits, 4 errors

Trumbull 0-2-1-2-0-0-x 5 runs, 6 hits, 0 errors

Trumbull Highlights

Emily Gell – W, 7 IP, 8 H, 4 R, 4 ER, 1 BB, 7 K

Kenzie Bruggeman – 2-for-3

Ava Dunn – 1B, 1 run, 1 RBI

Della Destefano – 1B, 1 run

St. Joseph Highlights

Catherine Connell – L, 5.1 IP, 6 H, 5 R, 2 ER, 1 BB, 4 K

Payton Dolron – 0.2 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 0 K

Maddy Fitzgerald – 2-for-3, 2B, 1 RBI

Kayla Giacobbe – 2-for-4, 1 run, 1 RBI

Stamford 8, Staples 0 – Perfect game for Kim Saunders

Staples 0-0-0-0-0-0-0 0 runs, 0 hits, 8 errors

Stamford 3-0-3-2-0-0-x 8 runs, 8 hits, 0 errors

Stamford Highlights

Kim Saunders – Perfect Game, 7 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 8 K

Dana Serrichio – 2-for-4

Brycelin Stalteri – 1B, 2 RBIs

Alissa Lauture – 1B, BB, 3 runs

New Canaan 11, Brien McMahon 0

New Canaan 2-4-0-1-2-0-2 11 runs, 10 hits, 0 errors

McMahon 0-0-0-0-0-0-0 0 runs, 4 hits, 4 errors

New Canaan Highlights

Gillian Kane – W, 7 IP, 4 H, 0 R, 0 BB, 17 K

Kaitlyn Fico – 3-for-5, 1 run, 4 RBIs

Kara fahey – 4 BBs, 3 runs

Emma Shullman 1B, BB, 3 runs, 1 RBI

McMahon Highlights

Megan Stefanowicz – 3-for-3

Ludlowe 6, Darien 0

Darien 0-0-0-0-0-0-0 0 runs, 4 hits, 1 error

Ludlowe 1-0-2-2-1-0-x 6 runs, 13 hits, 1 error

Ludlowe Highlights

Kylee Holderied – 7 IP, 4 H, 0 R, 4 BB, 13 K

Ira Boci – 2-for-4, 2B, 1 run, 2 RBIs

Elizabeth Doolan – 2-for-4, 2B, 1 run, 1 RBI

Ali Clark – 1B, BB, 2 runs

Darien Highlights

Hailey King – 2B, BB

Caroline Krueger – 1B, BB

Wilton 11, Bridgeport Central 4

Wilton 1-4-0-2-4-0-0 11 runs, 18 hits, 0 errors

Central 4-0-0-0-0-0-0 4 runs, 7 hits 2 errors

Wilton Highlights

Juliana Musili – 4-for-4, HR, 2 2Bs, 3 runs, 5 RBIs

Sophia Strazza – 2-for-5, 2B, 2 runs

Maya Farrell – 2-for-5, 2B, 3 runs

Kate Shouvlin – 3-for-5, 2B, 3 RBIs

Norwalk 3, Danbury 0

Greenwich 6, Westhill 3

Warde 15, Suffield 0