FCIAC Boys Volleyball Scoreboard, Box Scores for Wednesday, May 2

Below is the FCIAC boys volleyball scoreboard for Wednesday, May 2. Statistics appear where provided

New Canaan 3, Ludlowe 0

25-15, 25-14, 25-13

New Canaan Highlights

Cam Nelson – 9 kills, 7 digs

Ben Fishman – 33 assists, 6 digs, 2 kills

Alex Galvan – 6 kills, 1 block

John Peiser – 6 kills

Staples 3, Greenwich 0

25-19, 25-23, 25-11

Staples Highlights

William Hotch – 5 aces, 9 kills

Luke Press – 6 aces, 10 kills

Sam Greenberg – 20 digs

Trumbull 3, Stamford 0

25-7, 25-9, 25-19

Trumbull Highlights

Andrew Menjivar – 3 kills, 26 assists, 6 digs and 2 aces

Matt Yellen – 9 kills, 6 digs and 5 aces

Dylan Palinkas – 6 kills, 1 block and 1 dig

Darien 3, Warde 0

25-6, 25-13, 25-12

Darien Highlights

Tyler Herget – 12 kills, 8 aces, 12 points, 11 digs

John Barsanti – 1 ace, 8 points, 6 digs

Jack Roberson: 8 kills, 1 ace, 3 points, 6 blocks

Piers Roofthooft: 8 kills, 2 aces, 6 points, 6 digs

Warde Highlights

Owen Edminster – 6 kills, 2 blocks

Brodie Hopkinskin – 10 assists, 2 blocks

Eli Feay – 1 kill, 2 blocks

Ridgefield 3, St. Joseph 0

25-10, 25-14, 25-15