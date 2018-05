FCIAC Scoreboard and Stats for Thursday, May 3

Below is the FCIAC scoreboard for Thursday, May 3. Statistics appear where provided.

Baseball

Ridgefield 6, Darien 2

Darien 0-0-0-0-0-1-1 2 runs, 7 hits, 1 error

Ridgefield 3-0-3-0-0-0-x 6 runs, 7 hits, 1 error

Darien Highlights

Henry Williams – 3-for-4, 2B, 1 run

Justin Jordan – 2-for-4, 2B, 1 run

Ridgefield Highlights

Jake Artzt – W, 5.2 IP, 5 H, 1 R, 1 ER, 4 BB, 4 K

Luke Barrientos – 1 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 1 K

Quinn McDonald – 2-for-2, 2B, 2 runs, 4 RBIs

Pete Columbia – 2B, 2 runs

Matt Stamtis – 1B, 2 BBs, 2 runs

Softball

Norwalk 12, Brien McMahon 0 (5 innings)

Greenwich 20, Bridgeport Central 1

Trumbull 8, Wilton 2

Boys Lacrosse

Darien 11, St. Anthony’s 10

St. Anthony’s 3-4-1-2 10

Darien 4-3-3-1 11

St. Anthony’s: Brennan O’Neill 3g; Andrew McAdorey 3g; Jake Bonomi 2g, 1a; Joe Duchnowski 1g, 1a; Joe Naso 1g

Darien: Logan McGovern 3g, 2a; Brian Minicus 3g, 1a; Hudson Pokorny 2g; Connor Olson 1g; Jack Joyce 1g; Tommy Hellman 1g

Goalies

SA – Andrew Pacienza 3 saves, and Ryan Lopiano 10 saves

D – Sean Collins 15 saves

Danbury 12, Brookfield 9

Brookfield 4-2-0-3 9

Danbury 6-2-3-1 12

Brookfield: Liam Carroll 3g, 2a; Mark Havira 4g; Brian Madden 1g, 1a; Nicholas Castilho 1g

Danbury: Logan Sarkisian 5g 1a; DJ Donavan 3g; Colin MacNevin 2g; Derek Rivers 2g

Goalies

B – Nicholas Schilling 4 saves

D – Justin Tarsi 9 saves

Trumbull 11, Shelton 2

Ridgefield 20, Brien McMahon 2

Stamford 8, Norwalk 7

Trinity Catholic at Westhill

New Canaan at Warde

Girls Lacrosse

New Canaan 20, Trumbull 5

Trumbull 3-2 5

New Canaan 13-7 20

Trumbull: Caroline Chase 1g, 2a; Emma Butler 1g; Riley Chase 2g; Shannon Subold 1g

New Canaan: Braeden Dial 4g, 3a; Gianna Bruno 4g; Kearney McKiernan 3g; McKenna Harden 3g; Campbell Connors 1g, 2a; Liza Cuoco 3a; Karlie Bucci 2g; Brooke Deane 1g, 1a; Lauren Bisceglia 1g; Caroline Cronin 1g; Julia Ozimek 1a

Goalies

NC – Caroline O’Dea 2 saves, and Cameron Blair 4 saves

Darien 15, Wilton 10

• Darien has 100 straight wins against Connecticut opponents

Wilton 7-3 10

Darien 5-10 15

Wilton: Paisley Eagan 5g; Sophie Sudano 4g; Greco 1g

Darien: Sarah Jaques 3g; Ashley Humphrey 3g; Katie Ramsay 3g; Shea van den Broek 2g; Maddie Joyce 2g; Kendall Wisinski 1g; Kit Arrix 1g

Greenwich 19, Brien McMahon 5

McMahon 3-2 5

Greenwich 14-5 19

Greenwich: Genevieve DeWinter 4g, 4a; Paige Finneran 4g; Leah Caputo 2g; Jordan Stefanowitz 2g

Ludlowe 17, Lauralton Hall 1

Lauralton 1-0 1

Ludlowe 14-3 17

Warde 13, St. Joseph 5

Warde 5-8 13

St. Joseph 3-2 5

Warde: Libby McKenna 2g, 4a; Olivia Seymour 3g, 1a; Caleigh Walklet 3g; Grace Dougherty 2g; Cassie Llewellyn 1g; Kate Risley 1g; Claire Cherniske 1g

St. Joseph: Abbey Ivanovich 2g; Lily Ivanovich 1g, 1a; Kate Condron 1g; Ellie Rotumo 1g

Goalies

W – Abby King 6 saves

SJ – Erin Owens 10 saves

Staples 19, Stamford 6

Westhill 11, Berlin 10

Boys Tennis

Darien 6, New Canaan 1

Singles

Bobby Neuner (D) def. JJ Lee 6-2, 6-2

Matt Brand (NC) def. Nick Derby 6-3, 6-2

Ethan Zhang (D) def. Sai Akavaramu 6-1, 6-1

Ian Wise (D) def. Ben Graham 7-6, 6-4

Doubles

Romano DiCaprio and Neil Ghandi (D) def. Luke Crowley and Alessandro Sulpizi 6-4, 7-5

Tyler Kramer and Chris Canderwood (D) def. Jamie Cutler and Griffen Dayton 6-1, 3-6, 11-9

Sergei Doroshin and Alex DeCastro (D) def. Jack McCarthy and Aryan Pal 1-6, 6-0, 10-7

Staples 4, Ridgefield 2

Singles

Evan Felcher (S) def. Luke Querioz 6-4, 6-1

Kion Bruno (S) def. Ramiro Davila 6-0, 6-3

Ben Stein (S) def. Joseph Campos 6-1, 6-0

Eric Stein (S) def. Harry Berger 6-1, 6-0

Doubles

Jack Tooker and Eric Greenberg (S) leading Brian Song and James Hourihan 7-6, 6-7, 6-3 – match not completed due to rain

Tanner Daubenspeck and Noah Butler (R) def. Sam Lampert and Bradley Sheppard 6-2, 6-4

Tadd Long and Seth Prusko (R) def. Jason Katz and Adam Greenlee 6-2, 6-3

Danbury 7, Bridgeport Central 0

Singles

Griffin Barnett (D) def. Jose Ramirez 8-1

Eric Tenesaca (D) def. Angel Ramirez 8-0

Kevin Tenesaca (D) def. Adolfo Rodriguez 8-0

Joseph Kiselak (D) def. Ya-Sine Agrignan 8-0

Doubles

Ben Shuster and Nick Walker (D) def. Erick Ruilova and Jordy Cardenas 8-0

John Hoddinott and Tiago Dos Reis (D) def. Angel Menendez and Alex Vicente 8-0

Sam Justo and Oswin Maroquin (D) def. Joseph Vu and Nicholas Peschier 8-1

Westhill 5, Brien McMahon 2

Singles

Tyler Pomerance (WH) def. Emerson Charles 6-1, 6-0

Matt Greenbaum (WH) def. Mike Dubussette 6-1, 6-0

Shiloh Williamson (WH) def. Ryan Bastloas 6-1, 6-1

Neev Suryawanshi (WH) def. Hunter Zampa 6-0, 6-0

Doubles

Mike McAllisterand John Kirst (BM) def. Nikhil Arora and Alex Reyes 5-7, 4-2, retired

Shori Akapuraand Emmett McGorren (BM) def. Rohit Jha and Gaurov Bansal 1-6, 6-4, 10-7

Kieran Johnston and Henry Zhu (WH) def. Lincoln Davila and Tyler Johnson 6-3, 6-3

Warde 4, Trumbull 3

Singles

Andy Illie (T) def. Kyle Rubin 6-0, 6-0

George James (T) def. Jack Davis 6-1, 6-3

Lalith Gannavarwa (T) def. Robert Pavoni 6-0, 5-7

Noah Gruder (W) def, Rushil Ahuja 6-7 (4-7), 6-4, 10-5

Doubles

Sam Greenberg and Jackson Cusick (W) def, Ben Bello and Tej Yallamanchilli 6-0, 6-3

Alex Cusick and Cormac O’Day (W) def. Max Hutchins and Collin McMahon 7-5, 6-1

Dustin Brown and Ben Dachman (W) def. Mathew Nusssom and Nihal Wadwa 7-5, 7-6 (7-4)

St. Joseph at Ludlowe

Norwalk at Stamford

Wilton at Greenwich

Girls Tennis

Darien 6, New Canaan 1

Singles

Lily Ma (D) def. Ashley Walker 6-1, 6-2

Emilia Callery (D) def. Maddy Wilson 6-4, 6-0

Emily Wiley (D) def. Caroline Mayock 6-1, 6-1

Katie Wiley (D) def. Sophie Gardner 6-0, 6-4

Doubles

Juliet Homes and Emily Neuner (D) def. Jenny Loomis and Jordyn Lee 6-0, 6-1

Chloe Sigg and Cassidy Little (NC) def. Quin Wolters and Eliana Cummiskey 6-2, 6-4

Caroline Homes and Daniela Castellanos (D) def. Liz Gehnrich and Grace 6-3, 6-4

Ludlowe 6, St. Joseph 1

Singles

Gabby Gatto (SJ) def. Sam Keane 4-6, 6-4, 6-1

Xenia Efimov (L) def. Clare Seperack 6-0, 6-1

Mckenna Carroll (L) def. Jayne Hickey 6-2, 6-4

Jeannie Barker (L) def. Debora Yabou 6-3, 6-3

Doubles

Grace Cogan and Heather Moran (L) def. Gina Giannatta and Skylar Shadrowski 6-1, 6-4

Caitlin Chan and Emily Cheung (L) def. Isabella Walson and Alice Maldon 6-1, 6-0

Kaitlyn Yoon and Kate Alianiello (L) def. Gianna Basso and Gigi Caruso 6-0, 6-0

Trumbull 4, Warde 0

Singles

Unique Akinloye (T) def. Hannah Ulman 6-1, 6-0

Julia Louw (T) def. Sana Nagori 6-5, 7-6 (7-5)

Doubles

Amelia Grasso and Laine Neufeld (T) def. Claire Regan and Hayley English 7-6 (7-3), 6-3

Evani Dalal and Leilani Brown (T) def. Clare Byrne and Deb Warren 6-4, 4-6, 7-6 (7-3)

Greenwich 5, Wilton 2

Izzy Koziol (W) def. Martine Fierro 6-1, 6-2

Melanie Leguizamon (G) def. Emma Caldwell 7-5, 6-1

Cara Kilmartin (W) def. Tess Lamhaouar 5-7, 6-2, 10-6

Christina Gianesello (G) def. Jelena Sypher 4-1 (default)

Doubles

Hannah Crasto and Kendall Schrode (G) def. Arden Lee and Amber Li 7-6 (7-3), 6-4

Melanie Murphy and Amy Bickham (G) def. Gerri Fox and Grace Cahill 7-5, 6-1

Abby Shropshire and Hannah Viney (G) def. Mackenzie McCormick and Kate Seelert 6-1, 6-3

Staples 7, Ridgefield 0

Westhill 7, Brien McMahon 0

Stamford 4, Norwalk 3

Danbury 3, Bridgeport Central 0

Girls Golf

New Canaan 171, Darien 220

Played at Country Club of New Canaan

Darien: Kerry McDermott 53, Charlotte Keane 53, Eliza Koorbusch 55, Ashley Amirsakas 59, Emily Fischer 63

New Canaan: Morgan Hibbert 42, Lauren Capone 43, Julia Bazata 44, Meghan Mitchell 47, Caroline Addeo 48

Warde 172, Ludlowe 186, Ridgefield 186

Played at Ridgefield GC, par 35

Warde: Bethany Fell 39, Jessica Nuzzaci 42, Emily Healy 44, Mia Gramesty 47

Ludlowe: Phoebe Burtt 45, Catherine Wallace 45, Katie Chan 47, Juliet Bucher 49

Ridgefield: Alyssa Maiolo 42, Caroline Bunt 42, Jenna Harford 51, Cassie Smith 51

Greenwich 182, Staples 205

Played at Milbrook Club, par 36

Greenwich: Sydney Nethercott 40 (medalist), Gracie Sunoo 46, Jane Giuliani 47, Carlyn Marinaccio 50

Staples: Brianna Dwyer 45, Sophie Carozza 52, Charlotte Turner 54, Jessie Duranko 56

Wilton 218, Danbury 233

Played at Richter Park, course rating 34.6

Wilton: Maya Fazio 53, Madeline Pennino 54, Karli Williams 55, Sophia Kammerman 56

Danbury: Oona Furey 51, Lauren Gherna 54, Victoria Corte-Real 58, Ilona Furey 70