FCIAC Baseball & Softball Scoreboard, Box Scores for Friday, May 4

Below is the FCIAC baseball and softball scoreboard for Friday, May 4. Statistics appear where provided.

• Click here for the updated baseball standings

• Click here for the updated softball standings

Baseball

Danbury 4, Trinity Catholic 1

Danbury 2-0-0-2-0-0-0 4 runs, 4 hits, 2 errors

Trinity 0-0-1-0-0-0-0 1 run, 5 hits, 0 errors

Danbury Highlights

Justin Hope – 4 IP, 5 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 5 K

Justin Solimine – 3 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 6 K

Devin Trotta – 2-for-2, 2 BB, 1 run

Javon Hernandez – 1B, BB, 2 runs

Josh Lopez – 3B, BB, 1 run

Trinity Highlights

John Petrizzi – 2-for-4, 3B, 1 run

Nico Morse – 1-for-3, 2B

Emmett Donaghue – 2B

Trumbull 3, Wilton 0

Trumbull 0-1-0-0-1-1-0 3 runs, 9 hits, 1 error

Wilton 0-0-0-0-0-0-0 0 runs, 2 hits, 0 errors

Trumbull Highlights

Ryan Gomes – W, 6.2 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 4 BB, 7 K

Evan Warner – S, 0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 0 K

Tim Lojko – 2B, 1 RBI

Wilton Highlights

Lucas Uriarte – L, 7 IP, 9 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 2 K

Dillon Lifrieri – 3 BB, 2 SBs

Ridgefield 4, St. Joseph 1

Ridgefield 0-1-2-0-1-0-0 4 runs, 12 hits, 1 error

St. Joseph 1-0-0-0-0-0-0 1 run, 2 hits, 1 error

Ridgefield Highlights

Alex Price – W, 7 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 2 BB, 6 K

Quinn McDonald – 2-for-4, HR, 2 runs, 1 RBI

Nick Cullinan – 2-for-3, BB, 1 run

St. Joseph Highlights

Al Paolozzi – 4.1 IP, 10 H, 4 R, 4 ER, 3 BB, 3 K

Antonio Ferraro – 2.2 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K

Jake Deleo – 1B, 1 run

Staples 7, Darien 1

Darien 0-0-0-0-0-0-1 1 run, 1 hit, 0 errors

Staples 0-3-3-0-1-0-x 7 runs, 10 hits, 3 errors

Staples Highlights

Chad Knight – W, 4 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 7 K

Alex Cheema – 3 IP, 0 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 2 K

Max Popken – 2-for-3, 2B, HR, 2 runs, 3 RBIs

Adam Petro – 2-for-3, 1 run, 1 RBI

Drew Rogers 3B, 1 run

Darien Highlights

Devyn Kipphut – 1B

Brendan Ross – 1 RBI

Nicky Briganti – 1 run

Warde 7, Stamford 4

Stamford 1-0-3-0-0-0-0 4 runs, 7 hits, 1 error

Warde 0-5-0-0-2-0-x 7 runs, 10 hits, 3 errors

Warde Highlights

Chris Bogan – 2-for-4, 2 runs, 1 RBI

Chris Hardiman – 2-for-4, 2 RBIs

Austin Stewart – 2B, 2 BBs, 2 runs

Stamford Highlights

Nicolas Kydes – 2-for-4, 1 run, 1 RBI

Andrew Spezzano – 2B, 2 RBIs

Daniel Collazzo – 2B, BB, 1 run

Ludlowe 19, Westhill 7 (6 innings)

Ludlowe 0-0-0-4-10-5 19 runs, 13 hits, 1 error

Westhill 2-4-1-0-0-0 7 runs, 8 hits, 2 errors

Ludlowe Highlights

James Flink – 2-for-3, 2 HRs, 2 BBs, 4 runs, 5 RBIs

Jack Knisely – 3-for-5, 3B, 2 runs, 2 RBIs

Rob Farruggio – 2-for-3, 2B, BB, 3 runs, 5 RBIs

Gregory Calabrese – 2-for-5, 1 run, 3 RBIs

Westhill Highlights

George Psichopaidas – 2-for-4, 2B, 1 run, 1 RBI

Zac Feinstein – 2-for-3, 2B, 3 RBIs

Greenwich 4, Central 1

Greenwich 0-1-0-0-0-3-0 4 runs, 10 hits, 1 error

Central 0-1-0-0-0-0-0 1 run, 2 hits, 2 errors

Greenwich Highlights

Ian Colalucci – W, 5 IP, 0 H, 1 R, 0 ER, 2 BB, 6 K

Charlie Zeeve – 2 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 2 K

Hayden Kistler – 3-for-3, 2B, BB, 2 runs

Charlie Povinelli – 2-for-2, 2B, 1 run

Central Highlights

Alexander Sienna – 2B

Joaquin Brasher – 2 BBs, 1 run

Softball

Ludlowe 12, Westhill 0 (5 innings)

Westhill 0-0-0-0-0 0 runs, 2 hits, 2 errors

Ludlowe 3-0-0-7-2 12 runs, 9 hits, 0 errors

Batteries

WH – Fran Deleo (L) and Maddy Cortell

L – Kylee Holderied (W 11-3) and Ira Boci

Ludlowe Highlights

Kylee Holderied – two-hitter with 11 Ks

Maddy Reyes – 2-for-3, 2B, 2 runs, 1 RBI

Caitlyn Romero – HR, 2 runs 3 RBIs

Margaret Nolan 2-for-3, 1 run, 1 RBI

Luka Holderied – 2B

Bella Bookas – 2B

Westhill Highlights

Maddy Cortell – 2 hits

Staples 9, Darien 3

Staples 0-0-3-1-4-1-0 9 runs, 14 hits, 3 errors

Darien 2-0-0-0-0-1-0 3 runs, 4 hits, 0 errors

Staples Highlights

Maddie Howard – W, 7 IP, 3 H, 3 R, 0 ER, 3 BB, 5 K

Howard – 3-for-4, 1 run, 2 RBIs

Taylor Rochlin – 2-for-4, 2 runs, 1 RBI

Aydan Moskowitz – 2-for-2, BB, 2 runs, 1 RBI

Darien Highlights

Stefani Gentile – 2B, 1 RBI

Caroline Krueger – 2B, 1 run, 1 RBI

St. Joseph 8, Ridgefield 5

St. Joseph 0-3-0-1-2-1-1 8 runs, 11 hits, 2 errors

Ridgefield 0-0-0-3-2-0-0 5 runs, 8 hits, 4 errors

St. Joseph Highlights

Paige Hunter – 2-for-2, 2 HRs, BB, 2 runs, 4 RBIs

Maddy Fitzgerald – 2-for-4, 2 runs, 1 RBI

Kayle Giacobbe – 2-for-3, 3B, 1 run

Stamford 12, Warde 4

Warde 1-0-0-0-2-0-1 4 runs, 9 hits, 1 error

Stamford 1-1-4-3-0-3-x 12 runs, 15 hits, 4 errors

Stamford Highlights

Kim Saunders – 3-for-3, 2 HRs, BB, 4 runs, 4 RBIs

Jordan Rossi – 4-for-4, 3B, 2 2Bs, 2 runs, 3 RBIs

Brycelin Stalteri – 3-for-4, 2B, 1 run, 3 RBIs

Warde Highlights

Sophia Sancho 2-for-4, HR

Abrianna Natoli – 2-for-4, 2 RBIs