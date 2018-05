FCIAC Lacrosse Scoreboard, Box Scores for 5/8/18

Below is the FCIACÂ boys and girls lacrosse scoreboard for Tuesday, May 8. Statistics appear where provided.

Boys Lacrosse

Darien 22, Norwalk 3

Darien 8-3-8-3 22

Norwalk 0-1-1-1 3

Darien: Brian Minicus 5g, 1a; Hudson Pokorny 2g, 2a; Michael Minicus 2g, 2a; Jack Joyce 2g, 1a; Blake Sommi 2g, 1a; Henri Pfeifle 2g; Matthew Stein 2g; Holt Matheis 1g, 2a; Jamison Moore 1g, 1a; Ryan Darby 1g, 1a; Charlie Walsh 1g; Ethan Dewbrey 1g; Tommy Hellman 1a; Andrew Darby 1a

Norwalk: Aidan Hall 2g; Dave Donovan 2g

Goalies

D – Sean Collins 3 saves, and Andy Demopoulos 4 saves

N – Patrick Ruther 11 saves

St. Joseph 11, Ludlowe 10 (2 OT)

St. Joseph 2-3-4-1-0-1 11

Ludowe 1-3-2-4-0-0 10

St Joseph: Matt Labash 4g; Harrison Yoguez 3g; Jared Mallozzi 2g, 1a; Preston Kral 1g, 1a; Jack Carpenter 1g

Ludlowe: Aiden Wykoff 4g; Anders Kleinback 3g; Oliver Lay 2g; Jeffrey Meyers 1g, Carter Leibrock 1a

New Canaan 16, Westhill 0

Yorktown, NY 17, Wilton 6

Warde 18, Stamford 4

Weston 14, Brien McMahon 2

Girls Lacrosse

St. Joseph 17, Trumbull 3

St. Joseph: Lilia Ivanovich 4g, 3a; Abbey Ivanovich 2g, 4a; Jettke Gray 2g, 3a, 15 draws; Kate Condron 4g; Annie McNeil 2g; Maddie Dunkel 2g; Kylie Lucifora 1g, 1a

Trumbull: Kierra Grant 2g; Caroline Chace 1g

Goalies

SJ – Erin Owens 12 saves

Darien 19, Warde 9

Darien 10-9 19

Warde 4-5 9

Darien: Ashley Humphrey 3g; Sarah Jaques 3g; Christine Fiore 2g; Nicole Humphrey 2g; Shea van den Broek 2g; Katie Ramsey 1g; Emma Jacques 1g; Jordan 2g; Charlotte Wittstock 1g; Katie Elders 1g; Lily Kosnik 1g

Warde: Olivia Seymour 3g, 1a; Caleigh Walklet 3g; Libby McKenna 1g, 2a; Claire Cherniske 2g

Goalies

D – Maggie Brooks 4 saves

W – Abby King 7 saves

New Canaan 12, Brien McMahon 2

McMahon 0-2 2

New Canaan 8-4 12

McMahon: Tatiana Arias 1g; Caitlin Hocker 1g

New Canaan: Braeden Dial 4g; Karlie Bucci 1g, 2a; Liza Cuoco 2g; McKenna Harden 1g; Campbell Connors 1g; Lauren Bisceglia 1g; Lauren Canet 1g; Brooke Deane 1g; Caroline Cronin 1a; Gianna Bruno 1a; Quincy Connell 1a

Goalies

BM – Nicole Ostaszewski 11 saves

NC – Cameron Blair 4 saves

Stamford 8, Westhill 5

Wilton 11, Ridgefield 7

Staples at Branford