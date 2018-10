Playoff Homestrech Scoreboard: Soccer, volleyball and field hockey

Monday, Oct. 22

Boys Soccer

Ludlowe 3, Wilton 0

Warde 4, Ridgefield 1

Girls Soccer

Staples 1, St. Joseph 0

Staples earns No. 1 seed for the FCIAC playoffs

New Canaan 4, Westhill 0

New Canaan clinches No. 4 seed and home game in FCIAC quarterfinals

Stamford 4, Trinity 1

Darien 5, Norwalk 1

Wilton 1, Ludlowe 0

Trumbull 4, Danbury 0

Ridgefield 6, Warde 0

Central at Brien McMahon, 6:30 p.m.

Volleyball

Westhill 3, Darien 0

Greenwich 3, Danbury 0

Trumbull 3, Trinity 0

Stamford 3, Central 0

Brien McMahon 3, Wilton 1

St. Joseph 3, New Canaan 0

Ludlowe 3, Warde 0

Ridgefield 3, Norwalk 0

Field Hockey

Ludlowe 4, Westhill 0

New Canaan 5, Trumbull 0

Staples 1, Ridgefield 0 (OT)

Norwalk 9, Stamford 0