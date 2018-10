FCIAC Girls Soccer Quarterfinals Box Scores

FCIAC Girls Soccer Quarterfinals

Darien 2, Staples 0 (OT)

Darien 0-0-2 2

Staples 0-0-0 0

Darien: Eilanna Dolan 1g; Nathalie Bravo 1g

Goalies

D – Caroline Orphanos 10 saves

S – Zoe Barnett 3 saves

St. Joseph 2, Brien McMahon 0

McMahon 0-0 0

St. Joseph 1-1 2

St. Joseph: Jess Mazo 1g, 1a; Maddie Fried 1g

Goalies

BM – Kayla Cocchia 5 saves

SJ – Grace Hickey 5 saves

New Canaan 1, Wilton 0

Wilton 0-0 0

New Canaan 0-1 1

New Canaan: Emma Schuh 1g; Kendall Patten 1a

Goalies

W – Erynn Floyd 7 saves

NC – Jordan Paterson 3 saves

Ridgefield 4, Trumbull 0

Trumbull 0-0 0

Ridgefield 2-2 4

Ridgefield: Caitlin Slaminko 2g, 1a; Julia Bragg 1g, 1a; Tasha Riek 1g; Faith Arnold 1a

Goalies

T Avery Rice 3 saves and Maryna Barone 1 save

R – Lauren Castle 4 saves

FCIAC Semifinal Schedule – Monday, Oct. 29, at Kristine Lilly Field, Wilton

No. 2 St. Joseph vs. No. 3 Ridgefield, 5 p.m.

No. 4 New Canaan vs. No. 8 Darien, 7 p.m.