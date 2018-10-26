Football – New Canaan 42, Pascack Valley, NJ, 7

New Canaan 28-14-0-0 42
Pascack Valley 7-0-0-0 7
First Quarter
NC – J.R. Moore, 13-yard run (Nick Radman kick)
NC – Quintin O’Connell 32-yard pass from Drew Pyne (Radman kick)
PV – Jake Williams, 5-yard run (Jake Ciocca kick)
NC – Christian Sweeney, 1-yard run (Radman kick)
NC – Drew Guida, 39-yard interception return (Radman kick)
Second Quarter
NC – Zach LaPolice, 66-yard pass from Pyne (Radman kick)
NC – Stephen Wronski, 33-yard pass from Pyne (Radman kick)
Third Quarter
No scoring
Fourth Quarter
No scoring