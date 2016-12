Girls Basketball – St. Joseph 36, Newtown 26

St Joseph 14 5 9 8 – 36

Newtown 2 6 11 7 – 26

St. Joseph: Lauren Haverl 2 1-2 5, Alyssa Zito 0 0-0 0, Brenna Hynes 0 0-0 0, Megan Robertson 3 1-2 9, Melissa Bike 0 2-2 2, Kathryn Zito 0 2-2 2, Ashley Lynch 2 0-1 4, Tessie Hynes 1 0-0 3, Christina Crocco 2 7-8 11, Jade Hill 0 0-0 0, Emma Elrod 0 0-2 0.

Totals 10 13-19 36

Newtown: Caitlin Wilson 2 0-0 4, Rylee Mulligan 5 0-1 11, Ali Kellner 0 1-4 1, Cyleigh Wilson 0 0-0 0, Caroline Stubbs 0 0-0 0, Olyvia Shae 1 2-2 4, Erin Burns 0 0-0 0, Jackie Matthews 0 0-2 0, Nicki Dapra 0 0-0 0, Kira Smith 3 0-0 6.

Totals 11 3-9 26

3 pointers

SJ – Tessie Hynes – 1, Megan Robertson – 2

N – Rylee Mulligan – 1

Highlights – SJ – Christina Crocco had 9 rebounds, Ashley Lynch had 5 assists and 2 steals