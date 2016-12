Girls Basketball – St. Joseph 64, Central 35

Central: Tiania Graham – 2 0-0 5 Tatyana Pinto 3 1-2 7 Cynthia Bike 1 1-2 3 Jessica Clark 0 2-2 2

Jayda Edmonds 1 0-0 2 Tiana Gutiereez 0 0-1 1 Kadijah Amoa 2 3-4 7 Sydney Coleman 3 3-4 9; Totals 12 10-15 35

St Joseph: Alyssa Zito 2 1-2 7 Lauren Haverl 0 0-0 0 Brenna Hynes 3 0-0 7 Kathryn Zito 4 2-4 12

Tessie Hynes 2 1-2 6 Megan Robertson 1 2-2 4 Melissa Bike 1 2-4 4 Halle Grabowski 0 0-0 0

Christina Crocco 1 2-2 4 Jade Hill 0 3-6 3 Elena Ball 2 0-0 5 Ashley Lynch 1 0-0 3

Emma Elrod 1 0-0 3 Sarah Johnson 1 0-0 2 Allison Krekoska 0 1-2 1 Maddie Johnson 1 0-0 2

Kaitlin Capobianco 0 1-2 1; Totals 20 15-26 64

Central 4 9 11 11 – 35

St Joseph 15 21 18 10 – 64

3 point shots

Central – Tiania Graham – 1

St Joseph – Alyssa Zito – 2, Kathryn Zito – 2, Brenna Hynes – 1, Tessie Hynes – 1, Elena Ball – 1,

Ashley Lynch – 1, Emma Elrod – 1

Fouled Out – Khadijah Amoa

Technicals – None

Highlights – SJ – Elena Ball had 7 rebounds and 3 steals, Ashley Lynch had 6 assists and 3 steals,

Kathryn Zito had 5 assists and 4 steals.