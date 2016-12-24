Wrestling – Danbury 63, Simsbury 15

106 – Max Lynch (D) pinned Matt Putnam, 2:53
113 – Ryan Jack (D) pinned Aiden Brown, 1:24
119 – Ben LeBlanc (D) pinned Spencer Clarke, 0:48
126 – Jakob Camacho (D) pinned Andrew Oken, 0:30
132 – Kyle Fields (D) pinned Elijah Eckert, 1:51
138 – Shaun Williams (D) pinned Andrew Goden, 1:39
145 – Josh Kowalski (S) pinned Peterson Souza, 5:44
152 – AJ Kovacs (D) pinned Mark Bedson, 1:42
160 – Gina Baratta (D) pinned Cole Vincent, 5:14
170 – Luke Salls (S) dec. Eric Rocha, 13-6
182 – Jake Constantine (D) dec. Nick Gugliotti, 10-5
195 – Jackson King (D) pinned Victor Souza, 1:25
220 – Andrew Marques (D) pinned Nick Tarca, 0:47
285 – Mike Gabordi (D) forfeit