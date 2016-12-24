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Latest Scores

Wrestling – Danbury 63, Simsbury 15

Posted by FCIAC on December 24, 2016 in All Highlights, Highlights, Wrestling ·

106 – Max Lynch (D) pinned Matt Putnam, 2:53

113 – Ryan Jack (D) pinned Aiden Brown, 1:24

119 – Ben LeBlanc (D) pinned Spencer Clarke, 0:48

126 – Jakob Camacho (D) pinned Andrew Oken, 0:30

132 – Kyle Fields (D) pinned Elijah Eckert, 1:51

138 – Shaun Williams (D) pinned Andrew Goden, 1:39

145 – Josh Kowalski (S) pinned Peterson Souza, 5:44

152 – AJ Kovacs (D) pinned Mark Bedson, 1:42

160 – Gina Baratta (D) pinned Cole Vincent, 5:14

170 – Luke Salls (S) dec. Eric Rocha, 13-6

182 – Jake Constantine (D) dec. Nick Gugliotti, 10-5

195 – Jackson King (D) pinned Victor Souza, 1:25

220 – Andrew Marques (D) pinned Nick Tarca, 0:47

285 – Mike Gabordi (D) forfeit

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