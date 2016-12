Girls Basketball – St. Joseph 50, Lauralton Hall 37

Lauralton Hall Box Score

Colleen McGarth 1 0-0 3 Trish Gildea 1 3-8 6 Lauren Adams 1 0-0 3 Julia Haskins 3 1-1 8

Julia Sendzik 4 6-7 14 Lauren Dawling 0 0-0 0 Julia Rush 1 1-2 3

Totals 11 11-18 37

St Joseph Box Score

Alyssa Zito 0 0-0 0 Lauren Haverl 0 0-0 0 Brenna Hynes 0 0-0 0 Kathryn Zito 0 0-0 0

Tessie Hynes 6 2-2 16 Megan Robertson 3 2-2 10 Melissa Bike 0 3-6 3

Christina Crocco 2 0-1 4 Jade Hill 1 1-2 3 Elena Ball 0 0-0 0 Ashley Lynch 2 4-6 10

Emma Elrod 2 0-0 4

Totals 16 12-19 50

Lauralton 7 8 15 7 – 37

St Joseph 14 16 9 11 – 50

3 point shots

Lauralton – Colleen McGarth-1, Trish Gildea-1, Lauren Adams-1, Julia Haskins-1

St Joseph – Tessie Hynes – 2, Ashley Lynch – 2, Megan Robertson – 2

Fouled Out – None

Technicals – None

Highlights – SJ – Megan Robertson l had 6 rebounds and 3 steals, Christina Crocco had 7 rebounds and 5 Blocks,

Kathryn Zito had 8 assists and 3 steals.