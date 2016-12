Girls Basketball – Trumbull 51, Bethel 34 (Masuk Holiday Tournament Final)

Trumbull Box Score:

Jessica Lipinski 1 0-0 3; Meghan Lesko 0 0-0 0; Bella McCain 0 0-0 0; Kristen Pagliaro 0 0-0 0; Claudia Tucci 4 2-2 11; Kelly O’Leary 0 4-4 4; Krystina Schueler 0 0-0 0; Aisling Maguire 2 0-0 6; Julie Keckler 1 2-2 4; Gianna Ghitsa 0 0-0 0; Victoria Ray 1 0-0 2; Taylor Brown 7 3-4 21

Trumbull Team Totals: 16 11-12 51

Bethel Box Score:

Annie Bedore 5 0-0 11; Sophia Orrico 3 1-2 7; Meggy Pulan 1 0-0 2; Maddie Byrns 1 0-0 3; Abby Saunders 1 0-0 2; Vicky Grace 1 0-0 3; Amanda Towey 2 2-2 6; Maranda Nybyorg 0 0-0 0

Bethel Team Totals: 14 3-4 34

Scoring by Quarters:

Trumbull: 13 5 13 20 – 51

Bethel: 5 13 6 10 – 34

3-Pointers Made:

Trumbull: Jessica Lipinski-1; Claudia Tucci-1; Aisling Maguire-2; Taylor Brown-4

Bethel: Annie Bedore-1; Maddie Byrns-1; Vicky Grace – 1

Highlights: Claudia Tucci was named Masuk Tournament MVP and Taylor Brown was named to Masuk Holiday All-Tournament Team.