Girls Basketball – Trumbull 54, Staples 31

Scoring by Quarters:

Trumbull: 17 16 11 10 – 54

Staples: 10 6 9 6 – 31

Trumbull Box Score:

Jessica Lipinski 1 0-0 3; Meghan Lesko 1 0-0 2; Bella McCain 0 0-0 0; Kristen Pagliaro 0 0-0 0; Claudia Tucci 7 3-8 20; Kelly O’Leary 0 0-0 0; Krystina Schueler 0 0-0 0; Aisling Maguire 1 0-2 2; Julie Keckler 6 0-0 17; Gianna Ghitsa 0 0-0 0; Victoria Ray 0 0-0 0; Brady Lynch 0 1-2 1; Taylor Brown 3 0-0 9

Trumbull Team Totals: 19 4-12 54

Staples Box Score:

Rachel Seidman 1 0-0 2; Olicia Troy 0 0-0 0; Julia Brower 1 0-0 2; Virginia Grig 1 0-0 2; Nicole Dienst 0 2-2 2; Amanda Troelstra 2 0-2 4; Ellie Fair 1 9-10 11; Arianna Grig 3 2-2 8

Staples Team Totals: 9 13-14 31

3-Pointers Made:

Trumbull: Claudia Tucci-3; Julie Keckler-5; Taylor Brown-3, Jessica Lipinski-1

Game Highlights:

Taylor Brown, Victoria Ray, and Julie Keckler each had 5 assists in the game.