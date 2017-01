Girls Basketball – Trumbull 53, Ludlowe 35 (Watch on Demand)

Trumbull: 13-9-11-20 = 53

Fairfield Ludlowe: 7-9-9-10 = 35

Trumbull Box Score:

Jessica Lipinski 0 0-0 0; Meghan Lesko 1 0-0 2; Bella McCain 0 0-0 0; Kristen Pagliaro 0 0-0 0; Claudia Tucci 9 3-4 22; Kelly O’Leary 0 0-0 0; Krystina Schueler 0 0-0 0; Aisling Maguire 2 5-7 10; Julie Keckler 5 0-0 10; Gianna Ghitsa 0 0-0 0; Victoria Ray 1 0-0 2; Brady Lynch 1 0-0 2; Taylor Brown 2 0-0 5

Trumbull Team Totals: 21 8-11 53

Fairfield Ludlowe Box Score:

Julia Colica 1 0-0 2; Bridget O’Leary 5 1-1 12; Bridget Palmann 2 2-2 7; Paige O’Connell 2 0-0 4; Ida Boci 2 0-0 5; Lillian Traum 2 0-0 4; Erin O’Leary 0 1-2 1

Fairfield Ludlowe Team Totals: 14 4-5 35

3-Pointers Made:

Trumbull: Claudia Tucci-1; Aisling Maguire-1; Taylor Brown-1

Fairfield Ludlowe: Bridge O’Leary-1; Bridget Palmann-1; Ida Boci-1

Highlights: Claudia Tucci had 8 rebounds and Aisling Maguire had 5 assists.