Girls Basketball – Trumbull 59, Lauralton Hall 50

Trumbull Box Score:

Jessica Lipinski 2 2-2 8; Meghan Lesko 0 0-0 0; Kristen Pagliaro 0 0-0 0; Claudia Tucci 5 9-13 19; Kelly O’Leary 0 0-0 0; Aisling Maguire 5 0-0 10; Julie Keckler 1 0-0 2; Victoria Ray 0 2-2 2; Brady Lynch 1 0-0 2; Taylor Brown 5 3-5 16

Trumbull Team Totals: 19 16-22 59

Lauralton Hall Box Score:

Liz Spahn 1 2-2 5; Colleen McCarthy 6 0-0 15; Julia Sendzik 0 4-6 4; Julia Rush 0 0-0 0; Lauren Dowling 1 0-0 2; Trish Gildea 5 3-7 14; Lauren Adams 3 0-0 6; Julia Haskins 2 0-2 4

Lauralton Hall Team Totals: 18 9-17 50

Scoring by Quarters:

Trumbull: 13 7 16 23 – 59

Lauralton Hall: 3 12 14 21 – 50

3-Pointers Made:

Trumbull: Jessica Lipinski-2; Taylor Brown-3

Lauralton Hall: Liz Spahn-1; Colleen McCarthy-3; Trish Gildea-1

Game Highlights: Victoria Ray had 5 assists and Julie Keckler had 4 assists.