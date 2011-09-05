Girls Basketball – New Canaan 41, Brien McMahon 27

McMahon 2-5-9-11 27
New Canaan 9-8-20-4 41
BM: Kassandra Scott 3 3-3 9, Shaniya Francis 2 1-1 5, Tatiana Arias 2 0-0 5, Aaliyah Grasty 2 0-0 4, Areti Fillipidis 1 0-0 2, Stephanie Skidmore 0 2-4 2, Angelica DeLosSantos 0 0-2 0. Totals 10 6-12 27
NC: Karlie Bucci 4 2-4 10, Reilly Krug 3 0-0 8, Emma Garner 3 1-2 7, Leigh Charlton 3 1-2 7, Jane Charlton 2 0-3 4, Riana Afshar 1 0-0 2, Emily Shizari 1 0-0 2, Annie Minaglia 0 1-4 1, Katie Dunn 0 0-0 0, Lauren Achille 0 0-0 0, Eliza Pohle 0 0-0 0, Natalie Lopez 0 0-0 0. Totals 17 5-15 41
3 pointers: Krug 2, Arias