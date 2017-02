Note: Complete results will be added soon

Team Scores

1 – Greenwich 143.250

2 – Trumbull 138.550

3 – Darien 133.350

4 – Ludlowe 132.800

5 – Wilton 131.150

6 – Staples 123.00

7 – Warde 120.750

8 – New Canaan 117.300

9 – Westhill 81.100

All-Around Results

1 – Adnerys De Jesus (Greenwich), 38.400

2 – Kelsey Fedorko (Greenwich), 36.450

3 РSamantha Markland (Trumbull), 35.850

4 – Nicole Caro (Darien), 35.250

5 –¬†Natalie Smerling (Trumbull), 35.100

6 – Gianna Cardini (Greenwich), 34.750.