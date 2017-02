FCIAC Girls Basketball Quarterfinals – Ridgefield 74, Greenwich 61 (box score)

Greenwich 17-8-14-22 = 61

Ridgefield 28-17-14-15 = 74

Greenwich: Julia Conforti 2 0-0 4; Kim Kockenmeister 5 3-4 14; Amanda Yu 0 0-0 0; Shaye Galletta 7 2-2 17; Emily Anderson 8 0-0 17; Jayla Faison 4 1-1 9. Totals 26 6-7 61

Ridgefield: Julia Middlebrook 1 0-0 2; Karley Smith 0 0-0 0; Elizabeth Middlebrook 0 0-0 0; Meaghan O’Hara 6 4-5 17; Grace Goodwin 7 5-6 19; Claire Middlebrook 3 0-0 8; Caroline Curnal 8 7-9 23; Isabella Giordano 0 0-0 0; Kate Wagner 1 2-2 5. Totals 26 18-22 74

3-pointers: Greenwich – Kockenmeister, Galletta and Anderson; Ridgefield – C. Middlebrook 2, O’Hara and Wagner