2017 All-FCIAC Girls Basketball Awards

First Team
Claudia Tucci – Trumbull
Caroline Curnal – Ridgefield
Alexa Kellner – Stamford
Daja Polk – Fairfield Warde
Iliana Krasniqi – Fairfield Warde
Taylor Brown – Trumbull
Asiah Knight – Norwalk
Kim Kockenmiester – Greenwich
Second Team
Olivia Wise – Westhill
Shania Osborne – Fairfield Warde
Elizabeth Middlebrook – Ridgefield
Susana Almedia – Danbury
Chrissie Fiore – Darien
Jackie Harris – Norwalk
Brooke Kelly – Stamford
Meaghan O’Hara – Ridgefield
Claire Gulbin – Wilton
Third Team
Julie Keckler – Trumbull
Lyanna Lops – Westhill
Elle Fair – Staples
Bridget Paulmann – Ludlowe
Katie Ramsay – Darien
Arianna Gerig – Staples
Marthe Guirand – Stamford
Ashley Lynch – St. Joseph
Jayla Faison – Greenwich
Emily Anderson – Greenwich
FCIAC Coach of the Year
Paco Fabian – Staples