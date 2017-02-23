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Latest Scores

2017 All-FCIAC Girls Basketball Awards

Posted by FCIAC on February 23, 2017 in All FCIAC, Awards, Awards, Basketball News, FCIAC, News ·

First Team

Claudia Tucci – Trumbull

Caroline Curnal – Ridgefield

Alexa Kellner – Stamford

Daja Polk – Fairfield Warde

Iliana Krasniqi – Fairfield Warde

Taylor Brown – Trumbull

Asiah Knight – Norwalk

Kim Kockenmiester – Greenwich

Second Team

Olivia Wise – Westhill

Shania Osborne – Fairfield Warde

Elizabeth Middlebrook – Ridgefield

Susana Almedia – Danbury

Chrissie Fiore – Darien

Jackie Harris – Norwalk

Brooke Kelly – Stamford

Meaghan O’Hara – Ridgefield

Claire Gulbin – Wilton

Third Team

Julie Keckler – Trumbull

Lyanna Lops – Westhill

Elle Fair – Staples

Bridget Paulmann – Ludlowe

Katie Ramsay – Darien

Arianna Gerig – Staples

Marthe Guirand – Stamford

Ashley Lynch – St. Joseph

Jayla Faison – Greenwich

Emily Anderson – Greenwich

FCIAC Coach of the Year

Paco Fabian – Staples

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