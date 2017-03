Class LL Girls Basketball, First Round – Trumbull 47, Darien 34

Scoring by Quarters:

Trumbull 8-10-4-25 = 47

Darien 6-16-3-9 = 34

Trumbull Box Score: Jessica Lipinski 0 0-0 0; Meghan Lesko 0 0-0 0; Bella McCain 0 0-0 0; Kristen Pagliaro 0 0-0 0; ¬†Claudia Tucci 10 5-8 25; Kelly O’Leary 0 0-0 0; Krystina Schueler 1 0-0 2; Aisling Maguire 2 3-5 7; Julie Keckler 1 1-2 3; Gianna Ghitsa 0 0-0 0; Victoria Ray 1 0-0 2; Brady Lynch 1 0-0 2; Taylor Brown 1 4-4 6. Total 17 13-19 47

Darien Box Score: Rachel Stobbie 0 0-0 0; Gwen Dolce 1 0-0 3; Lindsey Dimonekas 2 0-0 4; Kelly Richter 0 1-2 1; Katie Ramsey 6 3-3 15; Crissie Fiore 3 3-4 9; Meghan Hobbs 0 0-2 0; Hailey King 1 0-0 2. Total 13 7-11 34

3-Pointers Made: Darien: Gwen Dolce-1

Game Highlights: Claudia Tucci had 12 Rebounds in the game.