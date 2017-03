Class LL Girls Basketball, Second Round – Trumbull 44, Warde 34

No. 1 Trumbull will host No. 8 NFA in the Class LL quarterfinals, Monday, March 6

Trumbull: Jessica Lipinski 0 0-0 0; Meghan Lesko 0 0-0 0; Kristen Pagliaro 0 0-0 0; Claudia Tucci 5 2-2 14; Kelly O’Leary 0 0-0 0; Aisling Maguire 2 0-0 4; Julie Keckler 1 9-10 12; Victoria Ray 2 0-0 4; Brady Lynch 1 0-0 2; Taylor Brown 3 0-0 8. Total 14 11-12 44

Fairfield Warde: Daja Polk 0 3-4 3; Krystina Krasnique 0 0-0 0; Libby McKenna 0 0-0 0; Shania Osborne 7 0-2 14; Jenna Ceta 0 0-0 0; Caroline Aufiero 0 0-0 0; Illianna Krasnique 5 1-2 13; Olivia Parisi 2 0-2 4. Total 14 4-10 34

Scoring by Quarters:

Trumbull 7-15-5-17 = 44

Fairfield Warde 6-4-11-13 = 34

3-Pointers: Trumbull – Claudia Tucci -2; Julie Keckler-1; Taylor Brown-2; Fairfield Warde – Illian Krasnique-2