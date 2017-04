North Haven 1-0-0-0-0-0-0 = 1 run, 3 hits

Ridgefield 3-0-0-1-0-0-x = 4 runs, 3 hits

Ridgefield Pitching

Alex Price (W) 5.1 IP, 2H, 1R, 0ER, 3BB, 3K

Collin Lowe (S) 1.2 IP, 1H, 0R, 0ER, 1BB, 4K

Ridgefield Hitting

Collin Lowe – 2-for-3, 2 RBIs

Pete Columbia – 1B, 1 RBI

John Thrasher, Colin Motill and Matt Colin each scored one run