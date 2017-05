Westhill 1-0-0-0-0-0-0-1 = 2 runs, 8 hits, 3 errors

Greenwich 0-0-0-1-0-0-0-0 = 1 run, 6 hits, 0 errors

Westhill Pitching

John MacDonald W, 7 IP, 5H, 1R, 0ER, 4BB, 11K

Blake Newcomer S, 1 IP, 1H, 0R, 0ER, 0BB, 2K

Greenwich Pitching

Ferraro L, 8 IP, 8H, 2R, 2ER, 3BB, 10K

Westhill Hitting

Anthony Frangiose HR in top of the 8th for winning run

Dean DePreta 2-for-3, BB, 1 run

Bobby Zmarziak 2-for-4

Joey Skarad 2-for-4, 2B

Greenwich Hitting

Erik Mini 2-for-3, 2B, BB, 1 run