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Latest Scores

FCIAC Scoreboard for Wednesday, May 3

Posted by FCIAC on May 4, 2017 in All Highlights, Baseball, Baseball News, Boys Golf, Boys Lacrosse, Boys Tennis, Girls Golf, Girls Lacrosse, Girls Tennis, Golf News, Highlights, Lacrosse News, News, Softball, Softball News, Tennis News ·

Baseball

New Canaan 9, Brien McMahon 6

Darien 6, Ludlowe 0

Warde 16, Trinity Catholic 4

Westhill 2, Greenwich 1

Staples 18, Stamford 0 (Ben Casparius throws no-hitter)

Danbury 6, Norwalk 1

Trumbull 4, St. Joseph 3

Wilton at Central

Softball

Ludlowe 3, Darien 1

Westhill 9, Greenwich 0

Trumbull 6, St. Joseph 1

Norwalk 13, Danbury 7

Warde 15, Trinity Catholic 0 (5 innings)

Wilton 15, Central 0 (5 innings)

Stamford 14, Staples 1 (5 innings)

New Canaan 16, Brien McMahon 1

Boys Lacrosse

Greenwich 15, Norwalk 2

Girls Lacrosse

Ludlowe 18, Brien McMahon 3

Danbury 18, Westhill 9

Boys Tennis

Darien 7, Central 0

Danbury 7, Trinity Catholic 0

Girls Tennis

Darien 7, Central 0

Staples 6, Westhill 1

Danbury at Trinity Catholic

Boys Golf

New Canaan 160, St. Joseph 210

Staples 162, Ludlowe 169

Westhill 173, Norwalk 210

Danbury at Trumbull

Ridgefield at Warde

Girls Golf

New Canaan 191, Greenwich 199

Warde 200, Danbury 215

Darien 187, Ludlowe 213

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