FCIAC Scoreboard for Wednesday, May 3

Baseball
New Canaan 9, Brien McMahon 6
Darien 6, Ludlowe 0
Warde 16, Trinity Catholic 4
Westhill 2, Greenwich 1
Staples 18, Stamford 0 (Ben Casparius throws no-hitter)
Danbury 6, Norwalk 1
Trumbull 4, St. Joseph 3
Wilton at Central
Softball
Ludlowe 3, Darien 1
Westhill 9, Greenwich 0
Trumbull 6, St. Joseph 1
Norwalk 13, Danbury 7
Warde 15, Trinity Catholic 0 (5 innings)
Wilton 15, Central 0 (5 innings)
Stamford 14, Staples 1 (5 innings)
New Canaan 16, Brien McMahon 1
Boys Lacrosse
Greenwich 15, Norwalk 2
Girls Lacrosse
Ludlowe 18, Brien McMahon 3
Danbury 18, Westhill 9
Boys Tennis
Darien 7, Central 0
Danbury 7, Trinity Catholic 0
Girls Tennis
Darien 7, Central 0
Staples 6, Westhill 1
Danbury at Trinity Catholic
Boys Golf
New Canaan 160, St. Joseph 210
Staples 162, Ludlowe 169
Westhill 173, Norwalk 210
Danbury at Trumbull
Ridgefield at Warde
Girls Golf
New Canaan 191, Greenwich 199
Warde 200, Danbury 215
Darien 187, Ludlowe 213