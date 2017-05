FCIAC Boys Lacrosse Quarterfinals box scores and story links

Greenwich 17, Trumbull 5

Trumbull 2-2-1-0 = 5

Greenwich 4-5-2-6 = 17

Trumbull: Luke Kammerman 3g; Jake Liebowitz 1g; Trevor Arganese 1g; Griffin Schutz 1a; Peter Reverta 1a

Greenwich: Jack Feda 6g, 1a; Addison Muir 1g, 4a; Matt Baugher 1g, 4a; Zach Tucker 2g, 2a; Jack O’Connor 3g; J.T. Lawrence 2g; Jackson Peters 1g, 1a; Lance Large 2a; Harlan Giordano 1g; Charlie Graves 1a

Goalies

T – Josh Vaughn 6 saves

G – Andrew Triscari 15 saves, and Connor Santry 3 saves

Greenwich’s Bailey Savio won 22-of-25 faceoffs

Darien 14, Ludlowe 0

Kevin Lindley scored 7 goals, giving him 75 for the season, which breaks the Darien school record of 73, set by Charley Howe in 2000

Ludlowe 0-0-0-0 = 0

Darien 4-5-3-2 = 14

Darien: Kevin Lindley 7g; Logan Mcgovern 2g, 3a; Riley Stewart 1g, 1a; Tanner Strub 1g, 1a; Matt Meyjes 2a; Henry Pfeifle 1g; James Solberg 1g; Pete Hartigan 1g; Jack Joyce 1a; Finlay Collins 1a

Goalie Saves

Ludlowe – Carter Leibrock 7 saves, and Ken Fetcho 2 saves

Darien – Ryan Cornell 7 saves, and Sean Collins 3 saves

Ridgefield 12, Staples 10

Staples 3-5-1-1 = 10

Ridgefield 2-3-3-4 = 12

Staples: Dobson Cooper 2g, 1a; Evan Zinn 2g; Ziggy Hallgarten 1g; Harrison Levi 1g; Matt Bidgood 1g; Tanner Wood 1g; Nick Rossi 1g; Patrick Ciquera 1g

Ridgefield: Weston Carpenter 5g; Drew Fowler 5a; Dawson Muller 1g, 3a; Trey Soli 3g; Reid Kagan 3g

Wilton 9, New Canaan 7

Wilton 3-0-3-3 = 9

New Canaan 2-3-0-2 = 7

New Canaan: Graham Braden 3g; Ryan O’Connell 2g; Quintin O’Connell 1g; James Crovatto 1g; Jackson Appelt 1a

Wilton: Joseph Murtha 3g, 1a; Kieran McGovern 2g; Connor Drake 1g, 1a; Brian Calabrese 1g; Peter Koch 1g; Zachary Zether 1g

Goalies

W – Andrew Calabrese 8 saves

NC – Drew Morris 9 saves

Story Links from the FCIAC Boys Lacrosse Quarterfinals

Ridgefield rallies to beat Staples in FCIAC quarterfinals

Ridgefield rallies from four goals down to beat Staples

No. 1 Darien rolls past Ludlowe

Wilton bumps New Canaan from FCIAC boys lacrosse playoffs

Wilton’s defense shuts down New Canaan

Greenwich boys lacrosse team shuts down Trumbull