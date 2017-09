Wednesday’s FCIAC scoreboard and box scores

Below is the volleyball, field hockey and boys soccer scoreboard for games played on Wednesday, Sept. 13. Statistics are included where provided.

Volleyball

Greenwich 3, Darien 0

25-22, 25-22, 25-10

Darien Stats

Caroline Martzolf – 10 kills, 4 points, 9 digs

Greenwich Stats

Adnerys DeJesus – 24 digs

Tara Ford – 12 kills, 3 blocks

Maggy Egan – 7 kills, 3 aces

Ludlowe 3, Staples 2

26-24, 25-18, 21-25, 23-25, 15-12

Ludlowe Stats

Kate Steensma – 15 kills, 2 blocks, 3 digs

Jo Blanco – 8 kills, 2 digs

Kylie Lawlor – 2 aces, 18 assists, 2 digs

New Canaan 3, Norwalk 0

26-24, 25-15, 25-21

Norwalk Stats

Katie Sciglimpaglia – 8 service points, 2 aces, 12 digs

Katerina Kara – 2 kills, 2 blocks, 7 service points, 1 ace

Gabby Costello – 8 digs

New Canaan Stats

Carson Allsteadt – 21 kills, 9 digs

Emma Wheeler – 32 assists, 2 blocks

Caroline Eno – 5 Kills

Catherine Konnecke – 8 digs, 4 aces

Danbury 3, Pomperaug 2

13-25, 20-25, 25-10, 25-19, 15-9

Danbury Stats

Catrina Sullivan – 18 kills, 7 digs, 6 blocks, 4 aces

Megan Mercer – 28 assists, 3 kills, 4 digs, 4 aces

Alex Cooke – 7 kills, 7 digs, 4 aces

Law 3, Trinity Catholic 0

25-20, 25-21, 25-16

Trinity Stats

Sarah Jablonsky – 14 digs

Brien McMahon 3, Kolbe Cathedral 0

McMahon Stats

Taylor Morton – 10 kills, 4 digs, 1 aces

Tes DeJaeger – 18 assists, 5 aces

Elizabeth Murphy – 4 kills, 2 aces

St. Joseph 3, Bassick 0

Field Hockey

Wilton 3, New Canaan 0

Wilton 2-1 0

New Canaan 0-0 0

First Half

W – Molly Thomas, assisted by Olivia Hahn, 26:59

W – Emma Rothkopf, assisted by Molly Thomas, 9:57

Second Half

W – Emma Rosen, 26:20

Saves

W – Megan Kaeyer 4

NC – Emily Gaeta 3, Kaitlyn Fico 3

Bethel 1, Brien McMahon 1 (OT)

Bethel 0-1-0 1

McMahon 0-1-0 1

Brian McMahon Scoring: Sara Reseka 1 goal; Maddie Froelich 1 assistr

Saves

BM – Angelika Kyrkos 8 (Hanna Felber, defensive save)

Bethel – Emily Lane 5

Shots: BM-5; Bethel-10

Corners: BM-7; Bethel-8

Ridgefield 4, Warde 0

Ridgefield 1-3 4

Warde 0-0 0

Ridgefield Goals: Katie Pieterse 3, Cate Irving 1

Shots: R-6; W-0

Saves: R-0; W-2

Boys Soccer

Staples 3, Warde 3

Staples 0-3 3

Warde 3-0 3

Warde Goals: Anthony Zarlenga, Daniel Villalba, and Mark Morataya

Staples Goals: Tim Liles, and Perez Elorza 2

Shots

Staples – 10, Fairfield Warde – 6

Greenwich 3, Brien McMahon 1

Greenwich Goals: Martin Garcia (2) and Fermin Mendive

McMahon Goal: Masai Castillero (PK)

Ridgefield 3, Trinity Catholic 0

Ridgefield Scoring: John Liguori 1 goal, 1 assist; Thomas Baker 1 goal; Alexander Glass 1 goal

Saves

R – Robert Buthorn 2

TC – Luis Benitez 14

Stamford 1, Trumbull 0

Stamford Scoring: Bogdan Chervak 1 goal

New Canaan 2, Wilton 0

New Canaan Scoring: Cole Kammerer 1 goal; Wes Farley 1 goal; Stephen Curiale 1 assist

Norwalk 3, St. Joseph 0

Norwalk Scoring: Maicol Ruiz 3 goals

Ludlowe 0, Danbury 0

Darien 3, Central 3