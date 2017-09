Trumbull 3-1 4

Stamford 0-0 0

Trumbull Goals: Meghan Ahearn 2, Skylar Jorge, and Julia Jager

Trumbull Assists: Skylar Jorge, Julia Jager,  Meghan Lesko, and Elizabeth Foley

Goalies

T – Avery Rice and Maryna Barone combined on the shutout

S – Kate Locker 13 saves