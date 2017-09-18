Girls Soccer – Norwalk 5, Trinity Catholic 0

Trinity 0-0 0
Norwalk 2-3 5
Norwalk Goals: Julia Sferlazza 3, Madyson Suda, and Kelly Halloran
Norwalk Assists: Julia Sferlazza, Ryan Camiglio, Stephany Escalante, Caila DeGrandi, and Erin Aymerich.
Saves
N – Sabrina Bailon 1
Latest Scores
Trinity 0-0 0
Norwalk 2-3 5
Norwalk Goals: Julia Sferlazza 3, Madyson Suda, and Kelly Halloran
Norwalk Assists: Julia Sferlazza, Ryan Camiglio, Stephany Escalante, Caila DeGrandi, and Erin Aymerich.
Saves
N – Sabrina Bailon 1
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