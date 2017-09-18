FCIAC
  • fciac-fb-32x32
  • fciac-instagram-32x32
Menu 

Latest Scores

Girls Soccer – Norwalk 5, Trinity Catholic 0

Posted by FCIAC on September 18, 2017 in All Highlights, Girls Soccer, Highlights ·

Trinity 0-0 0

Norwalk 2-3 5

Norwalk Goals: Julia Sferlazza 3,  Madyson Suda, and Kelly Halloran

Norwalk Assists: Julia Sferlazza, Ryan Camiglio, Stephany Escalante, Caila DeGrandi, and Erin Aymerich.

Saves

N – Sabrina Bailon 1

Previous Post Girls Soccer - Ridgefield 3, Ludlowe 0 Next Post Girls Soccer - New Canaan 8, Stamford 0
About author
FCIAC

FCIAC

Share this article
FCIAC

Copyright 2013 FCIAC. Powered by Hersam Acorn.

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress