FCIAC Scoreboard and Box Scores for Tuesday, Sept. 19

Below is the volleyball, field hockey and soccer scoreboard for games played on Tuesday, Sept. 19. Statistics are included where provided.

Boys Soccer

Stamford 3, New Canaan 1

Stamford Goals: Orlando Coronado, Laudo Cardona (PK), and Bogdan Chervak

New Canaan Goal: Stephen Curiale (PK)

Goalies

NC – Jack Richardson 10 saves

S – Alex Grabar 5 saves

Central 2, Warde 1

Central Goals: Jose Santos and Edgar Valencia

Darien 3, Brien McMahon 3

McMahon Scoring: Eli Pardo 3 goals; Peter Rivera 3 assists

Norwalk 2, Trinity Catholic 1

Norwalk Scoring: Christian Moncada 2 goals; Sebastian Echeverri 1 assist; Will Gaviria 1 assist

Trinity Scoring: David Broughton 1 goal

Goalies

N – Cole Judkins 4 saves

TC – Luis Benitez 14 saves

Trumbull 1, Staples 0

Trumbull Scoring: Jason Weinstein 1 goal; Tiago Frazao 1 assist

Ridgefield 3, Ludlowe 0

Greenwich 5, St. Joseph 1

Girls Soccer

Trumbull 2, Staples 1

Staples Goal: Ariana Gerig

Volleyball

Danbury 3, Ludlowe 1

25-22, 17-25, 25-11, 25-18

Danbury Stats

Catrina Sullivan – 16 kills, 5 digs, 5 aces, 2 blocks

Megan Mercer – 17 assists, 4 digs, 4 aces, 3 kills

Shannon Quinn – 6 assists, 5 aces, 3 digs, 2 blocks, 1 kill

Ludlowe Stats

Lily Traum – 8 assists, 5 kills, 3 digs

Molly Reynolds – 4 kills, 2 aces

St. Joseph 3, Norwalk 0

25-20, 25-10, 25-9

St. Joseph Stats

Grace Vocalina – 1 ace, 1 kill, 22 assists

Elena Ball – 3 aces, 8 kills, 28 service points

Bridget Fatse – 2 aces, 12 kills

Norwalk Stats

Bailey Renwick – 7 blocks

Ajsa Vega – 4 kills

Jess Otto – 3 points, 3 aces, 10 digs

Brien McMahon 3, Weston 0

McMahon Stats

Taylor Morton – 17 kills, 1 ace, 5 digs, 1 block

Tes DeJaeger – 1 kill, 29 assists, 3 aces

Stephanie Skidmore – 5 kills, 2 blocks

Trumbull 3, Stamford 2

25-20, 23-25, 25-21, 23-25, 15-7

Trumbull Stats

Bailey Cenatiempo – 14 kills, 11 digs, 13 serv. pts., 2 aces

Becca Lubbert – 25 digs, 17 serv. pts., 1 ace

Julia Roberto – 14 kills, 1 block

Staples 3, Warde 0

25-23, 25-21, 25-18

Staples Stats

Isabella Jagenberg – 8 kills

Amanda Troelstra – 7 kills, 3 blocks

Mackenzie Lesher – 5 kills,1 block

Warde Stats

Libby McKenna – 14 kills, 6 digs, 7 service pts, 2 aces

Olivia Parisi – 7 kills, 2 service pts, 1 blocks

New Canaan 3, Wilton 2

16-25, 22-25, 25-21, 25-20, 15-11

New Canaan Stats

Carson Allsteadt – 20 kills, 19 digs

Caroline Eno – 3 kills, 3 blocks

Jessica Parrino – 9 kills, 19 digs, 5 aces

Wilton Stats

Sommer Rogg – 9 service points, 6 aces, 21 kills, 11 digs

Juliana Musilli – 12 service points, 5 aces, 23 assists, 2 digs

Sophie Phelan – 15 digs, 5 service points

Field Hockey

Staples 4, Ludlowe 1

Staples Goals: Madelaine Ambrose 1 goal, 1 assist; Abby Najarian 1 goal, 1 assist; Gabriela Vega 1 goal; Meghan Johnson 1 goal; Alexa Moro 1 assist

Shots: Staples 12; Ludlowe 2

Cheshire 2, New Canaan 1

Greenwich 3, Stamford 0

Ridgefield 5, Westhill 0