Soccer, Volleyball, Field Hockey and Swimming scoreboard and box scores for Friday, Sept. 22

Below is the volleyball, field hockey and soccer scoreboard for games played on Friday, Sept. 22. Statistics are included where provided.

Boys Soccer

Trinity Catholic 2, New Canaan 1

Trinity Catholic Scoring: Jake Calle 1 goal, 1 assist; Zack Terrian 1 goal

New Canaan Scoring: Jamie Cutler 1 goal

Goalies

NC – T.J. Richardson 4 saves

TC – Thomas Butler 12 saves

Ludlowe 3, Trumbull 0

Ludlowe Scoring: Chris Jerrild 1 goal; Kristo Boci 1 goal; Connor Senecal 1 goal; Jared Mirgorodsky 1 assist

Goalies

L – Pelle and Pfleghar 4 saves

T – Andrew Menjivar 8 saves

Shots: L-14; T-7

Stamford 2, Brien McMahon 0

Stamford Scoring: Ali Essallamy 1 goal; Laudo Cardona 1 goal; Philip Pec 1 assist

Ridgefield 1, Greenwich 0

Ridgefield 1-0 1

Greenwch 0-0 0

Ridgefield Scoring: J.T. Siano 1 goal

Goalies

R – Raymond Dearth 8 saves

G – Jimmy Johnson 4 saves

Wilton 3, St. Joseph 0

Danbury 5, Darien 2

Girls Soccer

Staples 6, Central 0

Staples Goals: Ashley Wright, Cece Marino, Madison Galley, Isabel Handa, Marlo Von der Ahe, and Alexandra Sprouls

Girls Soccer – New Canaan 5, Trinity Catholic 0

New Canaan Scoring: Julia Ozimek 1 goal; Kendall Patten 1 goal; Emma Schuh 1 goal; Maeve Selvaggi 1 goal; Olivia Cosco 1 goal; Freia Mierendorf 1 assist; Lauren Canet 1 assist

Darien 1, Danbury 0

Wilton at St. Joseph

Volleyball

Brien McMahon 3, Greenwich 0

25-15,25-20,25-22

McMahon Stats

Taylor Morton – 14 kills, 1 ace, 8 digs

Tes DeJaeger – 30 assists, 5 digs, 3 aces

Stephanie Skidmore – 5 kills, 2 blocks

Elizabeth Murphy – 5 kills, 2 aces, 4 dig

Michelle Parea – 7 service points, 12 digs

Greenwich Stats

Nicole Wood – 20 assists, 6 aces, 5 digs

Field Hockey

New Canaan 7, Brien McMahon 0

McMahon 0-0 0

New Canaan 6-1 7

NC: Sierra Smith 1g 1a, Catherine Bopp 2a, Katie Cutler 1a, Lauren Sturm 1g, Brielle Connelly 1g, Izzy Nesbett 1g, Meghan Mitchell 1g (Penalty Stroke), Marlee Smith 1g, Emily Knight 1g

Saves

McMahon – Angelika Kyrkos 8

NC – Emily Gaeta 1, Kaitlyn Fico 1

Norwalk 5, Ridgefield 3

Norwak 5-0 5

Ridgefield 1-2 3

Greenwich 4, Ludlowe 2

Greenwich 1-3 4

Ludlowe 0-2 2

Greenwich Scoring: Paige Finneran 2 goals; Maggie O’Gorman 1 goal; Abril Martinez 1 goal

Ludlowe Scoring: Katie Valus 1 goal; Lauren Beccaria 1 goal

Goalie Saves:

Ludlowe – 10

Greenwich – 5

Darien 9, Danbury 0

Girls Swimming & Diving

Greenwich 107, Danbury 68

200 Medley Relay

G – Jenna Handali, Brighid Lewis, Marcella Winget, Juliette Mangini 2:02.96 G – Lilly Bjerke, Rocio Yanez, Julia Lucey, Betsy Brooks 2:09.36 D – Jessica Posmantier, Alycia Sweeney, Grace Lange, Zoe Pascual 2:20.22

200 Freestyle

G- Sammy Ennis 2:05.82 G- Nicole Ragone 2:08.43 G- Kellen Carlson 2:08/46

200 IM

D – Grace Lange 2:16.73 G- Jenna Handali 2:23.47 G- Julia Lucey 2:24.17

50 Freestyle

G- Juliette Mangini 27.07 G- June Akpata 27.63 G- Ginika Akpata 28.67

Diving

G Maddie Muldoon 238.20 G Casey Kirsch 234.98 G Catie McCarthy 228.38

100 Fly

D – Grace Lange 1:02.35 G – Brighid Lewis 1:07.49 G – Marcella Winget 1:09.75

100 Free

G – Juliette Mangini 59.56 G – June Akpata 1:00.93 G – Jenna Marinaccio 1:01.56

500 Free

G – Sammy Ennis 5:39.11 G – Nicole Ragone 5:47.60 G – Emma Norton 6:39.90

200 Free Relay

G- Juliette Mangini, Jenna Handali, LillyMarinelli, Sammy Ennis 1:48.39 G- June Akpata, Marcella Winget, Ginika Akpata, Nicole Ratone 1:53.57 D – Jessica Posmartier, Alex Jucubowski, Grace Lange, Zoe Pascual 2:01.91

100 Backstroke

G- Kellen Carlson 108.60 G- Kerri Carroll 1:13.28 G- Michelle Xiong 1:15.96

100 Breaststroke

G- Julia Lucey 1:16.59 G- Brighid Lews 1:18.88 G- Jenna Marinaccio 1:19.36

400 Free Relay