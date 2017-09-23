Football – Wilton 31, Warde 21

Wilton 14-10-7-0 31
Warde 0-0-0-21 21
First Quarter
WILT – Harvey Alexander, 2-yard run (Will Sullivan PAT)
WILT – Joe Scarfi, 14-yard pass from Brian Calabrese (Will Sullivan PAT)
Second Quarter
WILT – Alexander, 9-yard run (Will Sullivan PAT)
WILT – Sullivan, 38-yard field goal
Third Quarter
No Scoring
Fourth Quarter
WARDE – Matt Cerminaro, 3-yard run (R.J. Ihlefeld PAT)
WILT – Kyle Phillips, 1-yard run (Will Sullivan PAT)
WARDE – Will Stearns, 16-yard pass from Cerminaro (pass failed)
WARDE – Qasim Danazumi, 85-yard pass from Cerminaro (Cerminaro run)