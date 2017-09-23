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Latest Scores

Football – Wilton 31, Warde 21

Posted by FCIAC on September 23, 2017 in All Highlights, Football, Highlights ·

Wilton 14-10-7-0 31

Warde 0-0-0-21 21

First Quarter

WILT – Harvey Alexander, 2-yard run (Will Sullivan PAT)

WILT – Joe Scarfi, 14-yard pass from Brian Calabrese (Will Sullivan PAT)

Second Quarter

WILT – Alexander, 9-yard run (Will Sullivan PAT)

WILT – Sullivan, 38-yard field goal

Third Quarter

No Scoring

Fourth Quarter

WARDE – Matt Cerminaro, 3-yard run (R.J. Ihlefeld PAT)

WILT – Kyle Phillips, 1-yard run (Will Sullivan PAT)

WARDE – Will Stearns, 16-yard pass from Cerminaro (pass failed)

WARDE – Qasim Danazumi, 85-yard pass from Cerminaro (Cerminaro run)

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