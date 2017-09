FCIAC Scoreboard and Box Scores for Thursday, Sept. 28

Below is the soccer, volleyball, field hockey, and swimming and diving scoreboard for games played on Thursday, Sept. 28. Statistics are included where provided.

Volleyball

Stamford 3, Brien McMahon 1

25-12, 25-12, 23-25, 25-8

Stamford Stats

Andrea O’Connor – 19 kills, 5 blocks

Gloria Mattioli – 26 digs, 2 aces

Claire Dardis – 14 digs, 6 aces

McMahon Stats

Stephanie Skidmore – 5 kills, 2 aces, 1 block

Elizabeth Murphy – 10 kills, 1 ace

Tes DeJaeger – 4 kills, 28 assists, 4 digs

Danbury 3, Darien 1

25-19, 19-25, 25-23, 25-16

Danbury Stats

Catrina Sullivan – 19 kills, 4 blocks, 7 digs, 1 ace

Megan Mercer – 27 assists, 4 kills, 5 digs, 6 aces

Shea McNamara – 21 digs, 6 aces

Darien Stats

Caroline Martzolf – 6 kills, 15 digs, 3 aces, 1 block, 9 service pts

Mindsey Bennett – 7 kills, 10 digs, 4 aces, 7 service pts

Norwalk 3, Bassick 0

25-10, 25-8, 25-6

Norwalk Stats

Jess Otto – 13 service points, 3 aces

Angelica Lazo – 13 service points

Dori Bartush – 15 service points, 6 aces

Westhill 3, Warde 2

12-25, 25-23, 20-25, 26-24, 15-10

Westhill Stats

Sophia Thagouras – 12 digs, 7 kills, 2 blocks, 14 assists

Gabbie Veseli – 3 aces, 19 digs, 7 kills, 5 service points

Vana Servos – 3 aces, 13 digs, 13 assists, 5 service points

Nina Bakuradze – 19 digs, 2 kills

Nikki Newcomer – 2 aces, 15 digs, 7 kills, 5 service points

Staples 3, Bridgeport Central 0

Staples Stats

Amanda Troelstra – 7 kills, 2 blocks, 1 ace

Brianna Dwyer – 3 kills, 1 ace

Libby Murray – 4 aces, 4 assists

New Canaan 3, Trinity Catholic 0

27-25, 25-23, 25-16

New Canaan Stats

Carson Allsteadt – 17 kills, 9 digs, 1 block

Jessica Parrino – 9 kills, 17 digs, 4 aces

Caroline Eno – 6 kills. 1 block

Emma Wheeler – 33 assists, 2 kills, 2 blocks

St. Joseph 3, Wilton 0

Girls Soccer

Warde 3, New Canaan 0

New Canaan 0-0 0

Warde 0-3 3

Brien McMahon 1, Danbury 0

McMahon Scoring: Peyton McNamara 1 goal

Staples 3, Norwalk 0

Staples Scoring: Ashley Wright 1 goal;Ariana Gerig 1 goal; Annie Amacker 1 goal; Olivia Ronca 1 assist; Autumn Smith 1 assist

Goalies

N – Sabrina Bailon 12 saves

Greenwich 7, Stamford 1

Greenwich 3-4 7

Stamford 1-0 1

Ridgefield 7, Bridgeport Central 1

Ludlowe 6, Trinity Catholic 0

Darien 2, Wilton 0

St. Joseph 4, Westhill 1

Field Hockey

Wilton 7, Westhill 0

Norwalk 3, New Canaan 1

Girls Swimming & Diving

New Canaan 100, Westhill/Stamford 81

First Place Finishes

200 Medley Relay – Westhill/Stamford, 1:59.63

200 Freestyle – Maddie Haley (NC), 2:01.73

200 IM – Lizzy Colwell (NC), 2:17.53

50 Freestyle – Nicole Vanderlee (NC), 27.64

Diving – Clare Ross (NC), 252.40

100 Butterfly – Amanda Conte (T), 1:00.70

100 Freestyle – Nicole Vanderlee (NC), 57.50

500 Freestyle – Maddie Haley (NC), 5:25.71

200 Freestyle Relay – Trumbull, 1:50.50

100 Backstroke – Caroline Sweeney (NC), 1:02.74

100 Breaststroke – Lizzy Colwell (NC), 1:12.74

400 Freestyle Relay – New Canaan, 3:57.21

Staples 92, Warde 85

at Fairfield University

First Place Finishes

Medley Relay – Warde, 2:12.29

200 Freestyle – Esme Hunter (S), 2:15.02

200 IM – Katy Saladin (W), 2:35.91

50 Freestyle – Amelia Sicignano (W), 28.12

Diving – Alexa Mysel (S)

100 Butterfly – Sicignano (W), 1:06.00

100 Freestyle – Marissa Haaly (S), 1:01.60

500 Freestyle – Michelle Kennedy (S), 4:55.25

200 Freestyle Relay – Staples, 2:00.20

100 Backstroke – Healy (S), 1:07.55

100 Breaststroke – Annie Bowens (S), 1:24.85

400 Freestyle Relay – Warde, 4:24.31